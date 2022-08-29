Наступление ВСУ на юге Украины: в оперативном командовании призвали «набраться терпения»

29 августа, 15:01
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В оперативном командовании рассказали подробности наступления ВСУ на юге Украины (Фото:Генштаб)

В оперативном командовании рассказали подробности наступления ВСУ на юге Украины (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины начали военную операцию на юге, однако она «нуждается в тишине».

Об этом в ходе брифинга заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, В условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

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«Новость о наступлении на южном направлении есть, она вдохновила украинцев. Но сейчас надо отдавать себе отчет, что любые действия сначала необходимо завершить, только тогда они будут результативными. Сейчас нужно подождать и понять правила и последовательность действий военных подразделений», — подчеркнула Гуменюк.

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Ранее стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции. Также с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

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Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Херсонская область Юг Украины Наступление Война России против Украины

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