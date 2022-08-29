ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины — оперативное командование 29 августа, 13:55 На юге Украины ВСУ начали наступательные действия (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские Вооруженные силы начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

Об этом в комментарии Громадському сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

Ранее стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции. Также с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

Видео дня

Военные опубликовали видео, на котором один из оккупантов говорит, что ВСУ «прорвали первую линию обороны».

Также сообщается, что Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.

Гуменюк ранее сообщала, что в Херсонской области после точных ударов ВСУ оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах.

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