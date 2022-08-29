ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины — оперативное командование

29 августа, 13:55
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На юге Украины ВСУ начали наступательные действия (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На юге Украины ВСУ начали наступательные действия (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские Вооруженные силы начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

Об этом в комментарии Громадському сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

Ранее стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции. Также с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

Видео дня

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Военные опубликовали видео, на котором один из оккупантов говорит, что ВСУ «прорвали первую линию обороны».

https://www.youtube.com/embed/KexZZtFBxbY

Также сообщается, что Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.

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Гуменюк ранее сообщала, что в Херсонской области после точных ударов ВСУ оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Наступление Война России против Украины

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