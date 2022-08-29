«Прорвали линию обороны». В Херсонской области ВСУ перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций 29 августа, 13:01 ВСУ заставили оккупантов уйти со своих позиций в Херсонской области (Фото:Генштаб)

В Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции. Также с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

Об этом сообщает Оперативная группировка войск Каховка в Facebook.

Военные опубликовали видео, на котором один из оккупантов говорит, что ВСУ «прорвали первую линию обороны».

Видео дня

Журналист Андрей Цаплиенко у себя в Telegram сообщил, что руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк подтвердила данные о том, что украинские военные заставили «109 полк НМ ДНР» отойти со своих позиций.

Также сообщается, что Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.

Гуменюк ранее сообщала, что в Херсонской области после точных ударов ВСУ оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах.

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