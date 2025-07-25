Сильная магнитная буря в конце июля. Ученые предупредили, когда ожидается мощный геомагнитный шторм и сколько он продлится
Магнитная буря на выходных (Фото: space-art / pixabay)
Ученые сделали прогноз магнитных бурь на выходные и предупредили о сильных геомагнитных возмущениях.
Сейчас из-за влияния корональных дыр сохраняется повышенная скорость солнечного ветра, которая вскоре будет способствовать магнитной буре.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism ожидается, что извержение центрального солнечного диска достигнет Земли в субботу 26 июля и спровоцирует магнитную бурю уровня STORM G1, которая с большой вероятностью может продлиться до понедельника 28 июля.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды спрогнозировали сильную магнитную бурю уровня STORM G1 в воскресенье 27 июля. По их данным, до этого дня и после него в ближайшее время мощные геомагнитные возмущения не ожидаются.
Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.