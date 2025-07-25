Сильная магнитная буря в конце июля. Ученые предупредили, когда ожидается мощный геомагнитный шторм и сколько он продлится

Ученые сделали прогноз магнитных бурь на выходные и предупредили о сильных геомагнитных возмущениях.

Сейчас из-за влияния корональных дыр сохраняется повышенная скорость солнечного ветра, которая вскоре будет способствовать магнитной буре.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism ожидается, что извержение центрального солнечного диска достигнет Земли в субботу 26 июля и спровоцирует магнитную бурю уровня STORM G1, которая с большой вероятностью может продлиться до понедельника 28 июля.

Фото: Магнитная буря 25-28 июля / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды спрогнозировали сильную магнитную бурю уровня STORM G1 в воскресенье 27 июля. По их данным, до этого дня и после него в ближайшее время мощные геомагнитные возмущения не ожидаются.

Фото: Магнитная буря 25-27 июля / swpc.noaa.gov

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь