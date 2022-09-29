В условиях призыва в России. Сколько продлится мобилизация в Украине 29 сентября, 13:00 Сколько продлится мобилизация в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военное положение и мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. О каких сроках мобилизации говорят чиновники и военные?

Общая мобилизация в Украине началась с 24 февраля и предусматривала 4 волны призыва от экспертов и ветеранов до простых гражданских. Тем не менее, на 8 месяце войны все волны мобилизации уже прошли.

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Согласно закону, мобилизации в Украине подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья и не входящих в категории исключений.

Очередность и объем призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики определяет Генеральный штаб ВСУ. Об этом свидетельствует Указ Президента Украины от 24 февраля 2022 года №65/2022 «Об общей мобилизации ».

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что понятие очередей мобилизации было размыто из-за активных боевых действий на территории Украины.

«Если по моим словам кто-то понял, что есть какие-то разграниченные очереди, то их нет. Сначала мобилизовали резервистов. Затем – другие категории. Вообще есть такое понятие, как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-то подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет», – объяснил он .

Однако граждане Украины могут быть мобилизованы не только для участия в боевых действиях и службы в армии. Мобилизированные могут быть вовлечены в послевоенное восстановление Украины. В начале мая 2022 года Кабмин принял решение, согласно которому в восстановительный период может происходить целевая мобилизация граждан. И они не будут направлены на фронт, а будут выполнять работы в тылу.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что продолжительность мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте.

«Мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации продолжается в России. Что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край? Как эта масса себя проявит. И уже именно от этого будут зависеть наши коррективы, если они потребуются», — сказал он, пишет УП .

В законе 7665 утверждено продление мобилизации в Украине на 3 месяца - до 30 ноября 2022 года. Законом 7664 предусмотрено продление военного положения до 30 ноября 2022 года. До 30 ноября правительство должно принять решение о продлении или прекращении военного положения и мобилизации.