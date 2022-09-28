Призыв мужчин и учет женщин. Кто входит в список мобилизации в 2023 году в Украине — что известно сегодня 28 сентября, 13:20 Как пройдет мобилизация 2023 года в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину объявлено военное положение и мобилизация в Украине. Что известно о мобилизации в 2023 году в Украине читайте в материале.

С 24 февраля 2022 года мобилизация предусматривала 4 волны, и представители правительства не раз утверждали, что комплектование военных происходит в первую очередь по специальностям, необходимым на фронте.

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В ответ на «частичную мобилизацию» в РФ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Tagesschau и комментарии Украинской правде отметил, что Украина не нуждается в дополнительной мобилизации из-за «частичной мобилизацию» в РФ. В частности, благодаря формированию ТРО, украинское войско обеспечено специалистами и может уничтожить даже большее количество врагов. Мобилизовать могут отдельных специалистов по потребностям на фронте, которые могут возникнуть с течением времени.

Незадолго до начала частичной мобилизации в РФ министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что большинство мужчин Украины должно быть готовыми к мобтлизации. Он объяснил это тем, что необходимо компенсировать потери, которые, хотя меньше российских, но все же есть.

Однако, в начале сентября правительство автоматически продлило отсрочку на 2 месяца тем специалистам, которые получили ее в апреле-мае 2022 года. Как сообщила пресс-служба Кабмина, эти люди должны обеспечивать функционирование хозяйственной системы Украины.

Мобилизация женщин в Украине

6 сентября 2022 года министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия на учет женщин соответствующих профессий/специальностей до 1 октября 2023 года, сообщила его заместитель Анна Маляр.

В то же время профильный комитет Совета дорабатывает законопроект о внесении изменений в соответствующий закон, чтобы сделать военный учет женщин добровольным. Маляр также добавила, что запрета на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

Полный список специальностей для женщин указан в приказе и от 07.02.2022 г. № 35 «О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 г. № 313». Данный приказ начал действовать с 01.04.2022 г. и охватывает только 14 профессиональных направлений ( специальностей). Однако в сентябре правительство уточнило, что среди женщин актуальны только медицинские профессии для мобилизации на фронт. Все остальные для учета и мобилизации откладываются до 2023 года.

Список специальностей и профессий для учета женщин в Украине:

Химические технологии и инженерия, биология;

Телекоммуникации и радиотехника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

Издательство и полиграфия;

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Кто получает отсрочку от мобилизации

Мобилизации не подлежат украинцы и украинки по условиям, указанным в законодательстве Украины с уточнениями в течение 2022 года. На сегодняшний день последние изменения в законодательство об отсрочке внесены 20 сентября 2022 года.

Мобилизации не подлежат:

мужчины и женщины, которые в период мобилизации и военное время забронированы государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;

мужчины и женщины, которых медкомиссия признала временно непригодным к службе по состоянию здоровья ( до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии); мужчины и женщины, на содержании которых находятся три и более детей до 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью ( с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего ( 18 — 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;

18 — 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы; мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки ( в возрасте до 18 лет);

в возрасте до 18 лет); право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу во время военного положения получают те мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей младше 18 лет и которые были уже мобилизованы в ряды ВСУ;

опекуны лиц, нуждающихся в постоянной заботе ( если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход); народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;

работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственной службы специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Национального антикоррупционного бюро; налоговой милиции; Управления государственной охраны Украины; Государственного бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

беременные военнослужащие;

лица, нуждающиеся в отпуске по уходу за ребенком;

один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка ( детей);

детей); учащиеся и преподаватели заведений профессионального ( профессионально-технического) образования;

профессионально-технического) образования; научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени;

профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени; соискатели профессионального ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.