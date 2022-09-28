Призыв мужчин и учет женщин. Кто входит в список мобилизации в 2023 году в Украине — что известно сегодня
Как пройдет мобилизация 2023 года в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину объявлено военное положение и мобилизация в Украине. Что известно о мобилизации в 2023 году в Украине читайте в материале.
С 24 февраля 2022 года мобилизация предусматривала 4 волны, и представители правительства не раз утверждали, что комплектование военных происходит в первую очередь по специальностям, необходимым на фронте.
В ответ на «частичную мобилизацию» в РФ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Tagesschau и комментарии Украинской правде отметил, что Украина не нуждается в дополнительной мобилизации из-за «частичной мобилизацию» в РФ. В частности, благодаря формированию ТРО, украинское войско обеспечено специалистами и может уничтожить даже большее количество врагов. Мобилизовать могут отдельных специалистов по потребностям на фронте, которые могут возникнуть с течением времени.
Незадолго до начала частичной мобилизации в РФ министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что большинство мужчин Украины должно быть готовыми к мобтлизации. Он объяснил это тем, что необходимо компенсировать потери, которые, хотя меньше российских, но все же есть.
Однако, в начале сентября правительство автоматически продлило отсрочку на 2 месяца тем специалистам, которые получили ее в апреле-мае 2022 года. Как сообщила пресс-служба Кабмина, эти люди должны обеспечивать функционирование хозяйственной системы Украины.
Мобилизация женщин в Украине
6 сентября 2022 года министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия на учет женщин соответствующих профессий/специальностей до 1 октября 2023 года, сообщила его заместитель Анна Маляр.
В то же время профильный комитет Совета дорабатывает законопроект о внесении изменений в соответствующий закон, чтобы сделать военный учет женщин добровольным. Маляр также добавила, что запрета на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.
Полный список специальностей для женщин указан в приказе и от
Список специальностей и профессий для учета женщин в Украине:
- Химические технологии и инженерия, биология;
- Телекоммуникации и радиотехника;
- Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
- Метрология и информационно-измерительная техника;
- Науки о Земле, географии, физике и астрономии;
- Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;
- Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;
- Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
- Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- Издательство и полиграфия;
- Психология, социальная работа, социальное обеспечение.
Кто получает отсрочку от мобилизации
Мобилизации не подлежат украинцы и украинки по условиям, указанным в законодательстве Украины с уточнениями в течение 2022 года. На сегодняшний день последние изменения в законодательство об отсрочке внесены 20 сентября 2022 года.
Мобилизации не подлежат:
- мужчины и женщины, которые в период мобилизации и военное время забронированы государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;
- мужчины и женщины, которых медкомиссия признала временно непригодным к службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся три и более детей до 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
- мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);
- мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 — 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;
- мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (в возрасте до 18 лет);
- право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу во время военного положения получают те мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей младше 18 лет и которые были уже мобилизованы в ряды ВСУ;
- опекуны лиц, нуждающихся в постоянной заботе (если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
- народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;
- работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственной службы специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Национального антикоррупционного бюро; налоговой милиции; Управления государственной охраны Украины; Государственного бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;
- беременные военнослужащие;
- лица, нуждающиеся в отпуске по уходу за ребенком;
- один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей);
- учащиеся и преподаватели заведений профессионального (профессионально-технического) образования;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени;
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.