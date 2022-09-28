«Мы у себя дома». Ситуация на фронте не изменится даже из-за мобилизации в РФ — Данилов 28 сентября, 22:28 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Проведение мобилизации в России не может изменить ситуацию, которая наблюдается сейчас на фронте, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В интервью Настоящее время он подчеркнул, что украинцы готовы защищать свою страну от российский оккупантов, а мотивации у россиян практически нет.

«На фронте ситуация не может измениться. Дело в том, что мы находимся у себя дома, защищаем свою страну. У нас очереди в военкоматы будут стоять через полчаса после того, как мы объявим, что нам нужны дополнительные военные для защиты страны», — заявил Данилов, отвечая на вопрос о мобилизации в РФ.

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Также он отметил, что сейчас количество россиян, которые будут попадать в плен, будет только увеличиваться.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

