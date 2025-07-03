Повестка с 1 июля: кто уполномочен вручать и проверять документы

3 июля, 19:02
Военные (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Вручение повесток в Украине регулируется Постановлением 560. NV разобрался, кто и как законно может их вручать, а кому идти в ТЦК без нее.

Кто может вручить повестку

Как пишут в Постановлении 560 Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, повестку могут вручить представители:

  • Терцентра;
  • органа СБУ;
  • подразделения внешней разведки;
  • представители областного (городского, сельского, поселкового) совета;
  • руководители предприятия, где работает военнообязанный, а также управляющие многоквартирных домов.

Полицейские, представители Теробороны, консьержи, дворники вручать повестки не имеют права.

Кто может проверить документы

Законом предусматривается, что в период проведения мобилизации и во время действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ. По требованию документ могут проверить такие служащие:

  • уполномоченные представители ТЦК;
  • полицейские;
  • представители Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Кто должен идти в ТЦК без повестки

Военнообязанные, призывники и резервисты должны прийти в ТЦК без повестки, согласно действующим правилам, в следующих случаях:

  • для получения разрешения на смену места жительства — в другой административной единице Украины;
  • для снятия с воинского учета в случае выезда за границу на срок более трех месяцев;
  • в семидневный срок для постановки на воинский учет по прибытии на новое место жительства;
  • немедленно сообщать об утрате военно-учетного документа;
  • сверять не реже одного раза в пять лет собственные персональные данные с учетными данными ТЦК;
  • отсрочку от мобилизации необходимо подтверждать каждые три месяца в период военного времени.
Редактор: Диана Костюк

Теги:   Повестка Военнообязанные ТЦК Мобилизация 2025 год Война России против Украины

