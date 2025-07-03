Повестка с 1 июля: кто уполномочен вручать и проверять документы
Военные (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
Вручение повесток в Украине регулируется Постановлением 560. NV разобрался, кто и как законно может их вручать, а кому идти в ТЦК без нее.
Кто может вручить повестку
Как пишут в Постановлении 560 Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, повестку могут вручить представители:
- Терцентра;
- органа СБУ;
- подразделения внешней разведки;
- представители областного (городского, сельского, поселкового) совета;
- руководители предприятия, где работает военнообязанный, а также управляющие многоквартирных домов.
Полицейские, представители Теробороны, консьержи, дворники вручать повестки не имеют права.
Кто может проверить документы
Законом предусматривается, что в период проведения мобилизации и во время действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ. По требованию документ могут проверить такие служащие:
- уполномоченные представители ТЦК;
- полицейские;
- представители Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Кто должен идти в ТЦК без повестки
Военнообязанные, призывники и резервисты должны прийти в ТЦК без повестки, согласно действующим правилам, в следующих случаях:
- для получения разрешения на смену места жительства — в другой административной единице Украины;
- для снятия с воинского учета в случае выезда за границу на срок более трех месяцев;
- в семидневный срок для постановки на воинский учет по прибытии на новое место жительства;
- в семидневный срок сообщать об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
- немедленно сообщать об утрате военно-учетного документа;
- сверять не реже одного раза в пять лет собственные персональные данные с учетными данными ТЦК;
- отсрочку от мобилизации необходимо подтверждать каждые три месяца в период военного времени.