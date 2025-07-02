Мобилизация 2025: кого из госслужащих можно будет бронировать

Верховная Рада предлагает внести изменения в статью 25 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. NV разобрался, что хотят изменить в правилах бронирования военнообязанных во время мобилизации.

Бронирование: что хотят изменить

Согласно зарегистрированному законопроекту № 13429 предлагают:

в государственных органах, которые работают по всей территории Украины, могут быть забронированы все военнообязанные работники — за исключением таких учреждений, как Нацполиция, ГБР, прокуратура, Бюро экономической безопасности, уголовно-исполнительная служба, Служба судебной охраны, суды и следственные органы;

в этих исключительных органах ( то есть в прокуратуре, полиции, ГБР, БЭБ и т. д. ) можно забронировать не более 50% военнообязанных работников. Исключение — Специализированная антикоррупционная прокуратура, где разрешено бронировать 100% таких работников.

Какова цель законопроекта

Как говорится в пояснительной записке, основные цели и задачи бронирования:

1. Обеспечение бесперебойной работы критически важных объектов:

бронирование направлено на сохранение квалифицированных кадров, которые

необходимы для поддержания жизнедеятельности государства и обороноспособности.

2. Поддержка экономической стабильности:

обеспечение бесперебойной работы предприятий, особенно тех, которые производят товары и услуги, необходимые для военных и гражданского

населения, способствует поддержанию экономики в условиях военного положения.

3.Сохранение человеческого капитала:

бронирование позволяет сохранить высококвалифицированных специалистов, которые имеют важное значение для конкретных отраслей и предприятий.

4. Оптимизация использования человеческих ресурсов:

бронирование помогает более эффективно распределять человеческие ресурсы, учитывая потребности как военной, так и гражданской сферы.

поддержка деятельности органов государственной власти:

обеспечение бесперебойной работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также правоохранительных органов, судов, прокуратуры.

В то же время объемы бронирования в условиях нарастания угроз государственному суверенитету и территориальной целостности Украины не могут быть чрезмерными.





Кого могут бронировать в 2025 году

Бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления на должностях:

государственной службы категории А, председателей областных, районных, районных в городе ( в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов — все военнообязанные;

государственной службы категорий Б, В, в органах местного самоуправления — не более 50 процентов количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;

2) в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (кроме военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части), а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

3) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказ), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

4) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.