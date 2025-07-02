Мобилизация 2025: кого ТЦК могут объявить в розыск с 1 июля и за что

С 1 июля, как и раньше, территориальные центры комплектования смогут подавать в розыск военнообязанных. NV разобрался, может ли ТЦК задержать и за что объявляют в розыск.

Почему ТЦК может подать в розыск с 1 июля

В соответствии с действующим законодательством Украины, ТЦК может объявить военнообязанного в розыск в следующих случаях:

1.Нарушение правил воинского учета, в частности:

неявка в ТЦК по вызову;

уклонение от обновления военно-учетных данных;

несвоевременное уведомление об изменении места жительства;

непредоставление информации об изменении семейного положения, состояния здоровья и других данных

2.Невыполнение требований во время мобилизации:

неявка на ВЛК;

игнорирование повестки;

невыполнение распоряжений ТЦК;

3.Административные правонарушения, связанные с военным учетом (ст. 210, 210−1 КУоАП)

Штрафы ТЦК — за что выписывают и какие суммы

В случае невыполнения гражданином мобилизационных обязательств ТЦК имеют право при определенных условиях обратиться в суд с исковым заявлением о применении судом временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством.

Уклонистов не будут ограничивать в праве управления в двух случаях:

если установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника дохода,

если лицо пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью или пребыванием на содержании инвалида I, II групп или ребенка-инвалида.

За нарушение правил воинского учета/уклонение от постановки на воинский учет гражданами Украины военнообязанными предусмотрена административная ответственность в размере от 850 до 1700 грн (ч. 2 ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

За нарушение должностными лицами законодательства об обороне, мобилизационной подготовке, неведение воинского учета или ведение его с нарушениями предусмотрена административная ответственность за нарушения, совершенные в особый период, от 5100 до 8500 гривен (ч. 2 ст. 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Может ли ТЦК задержать из-за розыска с 1 июля

Конституция Украины предусматривает, что обеспечение государственной безопасности и защита государственной границы Украины возлагаются на соответствующие военные формирования и правоохранительные органы государства, организация и порядок деятельности которых определяются законом. По статье 17 Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности. Ни одним законом, а также постановлением о ТЦК не предусмотрены полномочия по задержанию людей и принудительной доставке куда-либо.

Право на задержание имеют исключительно правоохранительные органы, чьи полномочия предусмотрены законом.

Правоохранители могут задержать военнообязанного, если:

он совершил нарушение по статье 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях ( нарушение правил воинского учета) — неявка на вызов в военкомат без уважительных причин, несвоевременное представление в учетный орган сведений об изменении места жительства, образования, места работы и должности, нарушение порядка прохождения учебных сборов;

при проверке документов обнаружили расхождения в его военно-учетном документе и данных, содержащихся в Едином государственном реестре военнообязанных;

он находится в розыске;

у него отсутствуют военно-учетные документы при проверке;