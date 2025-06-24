Где могут вручить повестку с 1 июля: перечень локаций и уполномоченных лиц

Порядок выписки и вручения повесток регулируется законодательством и имеет четко определенный порядок, который важно знать. Именно поэтому NV разобрался, кто, где и как вручает повестки.

Кто и как вручает повестки с 1 июля

В Постановлении 560 Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период четко прописано, что повестки мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручает уполномоченное на это лицо из состава группы оповещения.

Также отмечается, что повестку могут вручить круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, по месту работы, по месту учебы, в общественных местах, в местах массового скопления людей, в ТЦК и СП, на пунктах пропуска (блокпостах), в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

В 2025 году повестки могут вручать:

председателя правления ОСМД;

руководители учреждений ( организаций) или ФЛП, которые предоставляют услуги по управлению многоквартирными домами;

представители районных и городских государственных администраций ( военных администраций);

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

уполномоченные представители ТЦК.

Что делать после вручения повестки

По вызову районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (Центрального управления или регионального органа СБУ, соответствующего подразделения разведывательных органов) резервисты и военнообязанные обязаны появляться в срок и место, указанные в повестке, для постановки на воинский учет, уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов xml-ph-0002@deepl.intern

Где законно вручают повестки с 1 июля

Повестка считается врученной правильно лично, если военнообязанный расписался в ее расписке, есть видеозапись вручения или ознакомления с ее содержанием или видеозапись отказа от получения или общения с лицом, уполномоченным на вручение повестки. Если повестка сгенерирована через Обериг и отправлена по зарегистрированному месту жительства через Укрпочту, а там никого нет. Повестка считается врученной и возвращается к отправителю.

Согласно закону, повестка может быть выдана по месту жительства, учебы или работы на улице, остановках, блокпостах и в общественных местах.

Если резервист или военнообязанный в течение 60 дней не указал свой адрес, повестка направляется по его зарегистрированному или зарегистрированному адресу.

Что делать если не пришел с повесткой

В случае неприбытия в срок, определенный в повестке, гражданин обязан в кратчайший срок, но не позднее чем в течение трех дней от определенных в повестке даты и времени прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ), сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке территориального центра комплектования и социальной поддержки (соответствующего подр

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, которые подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной формы собственности), признаются:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;