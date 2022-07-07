Удар оккупантов по Краматорску: погиб один человек, шестеро ранены 7 июля, 15:10 В результате удара оккупантов по Краматорску погиб один человек, шестеро ранены (Фото:Кадр видео Павел Кириленко/facebook.com)

В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску погиб один человек, еще шесть были ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Он отметил, что эти данные могут измениться.

Кириленко добавил, что в результате удара были повреждены шесть зданий, в том числе отель и жилая многоэтажка.

Видео дня

«Это осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают „воевать“ с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним», — написал Кириленко.

Он призвал жителей эвакуироваться.

Инфографика: НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.