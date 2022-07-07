Удар оккупантов по Краматорску: погиб один человек, шестеро ранены

7 июля, 15:10
В результате удара оккупантов по Краматорску погиб один человек, шестеро ранены (Фото:Кадр видео Павел Кириленко/facebook.com)

В результате удара оккупантов по Краматорску погиб один человек, шестеро ранены (Фото:Кадр видео Павел Кириленко/facebook.com)

В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску погиб один человек, еще шесть были ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Он отметил, что эти данные могут измениться.

Читайте также:
Россия терроризирует Славянск и Краматорск. Восемь лет назад оба города освободили после трех месяцев оккупации: как это было

Кириленко добавил, что в результате удара были повреждены шесть зданий, в том числе отель и жилая многоэтажка.

Видео дня

«Это осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают „воевать“ с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним», — написал Кириленко.

Он призвал жителей эвакуироваться.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Краматорск Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Иньяцио Кассис и украинский премьер Денис Шмыгаль встретились у склонов швейцарских Альп, чтобы обсудить план восстановления Украины (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)
Это было в Лугано /
Как Украина просила $ 750 млрд на восстановление и как к этому отнеслись международные доноры — репортаж НВ
7 июля, 14:34
Политика
Дариус Фору: «Старайтесь не использовать шоппинг для борьбы со скукой» (Фото:luminastock/Depositphotos)
Простые советы. Как накопить сбережения, не слишком себя ограничивая
Дариус Фору
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Главные вопросы о санкциях. Что и как влияет на Россию

Что происходит на санкционном фронте

7 июля, 09:30
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X