Удар оккупантов по Краматорску: погиб один человек, шестеро ранены
В результате удара оккупантов по Краматорску погиб один человек, шестеро ранены (Фото:Кадр видео Павел Кириленко/facebook.com)
В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску погиб один человек, еще шесть были ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
Он отметил, что эти данные могут измениться.
Кириленко добавил, что в результате удара были повреждены шесть зданий, в том числе отель и жилая многоэтажка.
«Это осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают „воевать“ с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним», — написал Кириленко.
Он призвал жителей эвакуироваться.
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