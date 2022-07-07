Российские войска нанесли авиаудар по Краматорску, есть погибшие — мэр 7 июля, 14:08 Удар пришелся по центральной части города (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

В четверг, 7 июля, российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил у себя в Facebook его мэр Александр Гончаренко.

По его словам, удар пришелся по центральной части города.

«Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы», — написал Гончаренко, призвав местных жителей оставаться в укрытиях, поскольку «опасность не миновала».

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