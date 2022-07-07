Российские войска нанесли авиаудар по Краматорску, есть погибшие — мэр

7 июля, 14:08
Удар пришелся по центральной части города (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Удар пришелся по центральной части города (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

В четверг, 7 июля, российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил у себя в Facebook его мэр Александр Гончаренко.

По его словам, удар пришелся по центральной части города.

«Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы», — написал Гончаренко, призвав местных жителей оставаться в укрытиях, поскольку «опасность не миновала».

Видео дня
https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02x6F8wfC1vBfScFS4E1bynKQbj25fxYDAXNe1GECyfG9uTF6KYzBcQ3Wa3Y8VekKTl

Другой информации на данное время нет.

https://www.youtube.com/embed/tHHKT0PKoM4
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Краматорск Российская агрессия Авиаудар Война России против Украины

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