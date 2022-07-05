Россия терроризирует Славянск и Краматорск. Восемь лет назад оба города освободили после трех месяцев оккупации: как это было
Украинские военные на фоне местной администрации Славянска, 6 июля 2014 года (Фото:mil.gov.ua)
Восемь лет назад, 5 июля 2014 года, украинским военным удалось освободить Славянск и Краматорск — значимые города Донецкой области, которые российские оккупанты теперь вновь стремятся захватить.
12 апреля 2014 года именно Славянск и Краматорск стали первыми городами, которые силой захватили российские диверсионные группы после вторжения России на Донбасс. Уже 13 апреля в связи с этим тогдашний и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции. Оба города были освобождены три месяца спустя, а из-за оккупации Донецка Краматорск стал административным центром подконтрольной Украине части Донецкой области.
НВ напоминает главные факты о захвате этих городов и их возвращении под контроль украинских властей в 2014 году, а также о нынешней ситуации в Славянске и Краматорске.
Что происходит в Краматорске и Славянске сейчас
После того, как 3 июля Генштаб Украины заявил о выводе ВСУ из Лисичанска — последнего крупного города в Луганской области — армия России наверняка сосредоточит свои усилия на захвате Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем Украины. Такой прогноз 4 июля дали в Минобороны Британии, публикуя новую ежедневную сводку по итогам событий последних дней.
С конца июня российские войска пытаются возобновить наступление на Славянском направлении, проводя штурмовые действия от Изюма и Лимана и перегруппировывая свои силы. В течение многих недель Славянск и Краматорск остаются целями российских обстрелов и ракетных ударов, к концу июня ситуация ухудшилась.
«Уже всю прошлую неделю [20−26 июня] и в начале этой [27 июня — 3 июля], к сожалению, нормой стало то, что город обстреливается из РСЗО [реактивных систем залпового огня], — рассказал в интервью НВ мэр Славянска Вадим Лях. — До этого это преимущественно были ночные обстрелы и, как правило, жертв удавалось избежать. Прилетало в дома, которые были или пусты, потому что оттуда уехали люди. Или если это была многоквартирная застройка, то были только внешние повреждения. Но вот в понедельник [27 июня] был обстрел кассетными снарядами из РСЗО около 8.30 утра, как раз когда люди были на улице. Один человек погиб и четверо получили тяжелые ранения. То есть город уже обстреливается из РСЗО, раньше такого не было».
3 июля армия РФ осуществила самый масштабный обстрел Славянск за последнее время. В результате российского обстрела погибли шесть человек, среди них ребенок, как минимум 19 были ранены. Пострадали микрорайоны Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат.
В тот же день россияне несколько раз обстреляли Краматорск из РСЗО Смерч. О пострадавших не сообщалось, однако городу были нанесены серьезные разрушения. Оккупанты разрушили гостиничный комплекс и часть дороги в жилом районе.
А ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, который Россия нанесла 8 апреля 2022 года, остается одним из самых зверских преступлений РФ против мирных украинцев. Тогда российская ракета Точка-У попала в платформу, где ожидали эвакуационного поезда сотни людей. 59 человек погибли, около 300 получили ранения.
«Славянск, Краматорск — это следующая „серия“ российской армии, если они смогут установить контроль над Луганской областью, — пояснил 1 июля в интервью НВ военный обозреватель Денис Попович. — Славянск, Краматорск — это агломерация, которую россияне будут атаковать для того, чтобы пытаться выйти на административную границу Донецкой области. Там начинают обстрелы, до какого-то штурма дело пока не дойдет, но обстрелы Славянская и Краматорска будут и будут усиливаться, это как раз в рамках их штурмовых действий».
Захват и освобождение Славянска в 2014 году
Захват Славянска пророссийскими террористами начался около 9 утра 12 апреля 2014 года. В это время в Славянский городской отдел МВД приехали на двух автобусах около 20 вооруженных людей и, используя дымовые шашки, слезоточивый газ и совершив несколько выстрелов в воздух, захватили здание.
При этом в распоряжении террористов оказалось около 20 автоматов и 400 пистолетов Макарова и боеприпасы к ним. Захваченное оружие раздали местным сепаратистам. Большинство находившихся в отделе МВД милиционеров стали заложниками террористов. Под зданием боевики сразу же построили баррикады из подручных материалов. Они также сняли украинский флаг и повесили вместо него российский.
На выезде из города террористы обустроили блокпост, укрепив его баррикадами из шин.
Позже в тот же день террористы захватили здание СБУ в Славянске.
Мэр Славянска Неля Штепа поддержала террористов.
В середине дня боевики стали выпускать захваченных в заложники милиционеров.
К утру 13 апреля захватчики уже контролировали все въезды и выезды из города.
В этот день СНБО принял решение начать антитеррористическую операцию и спецподразделение Альфа предприняло попытку штурма города, который был отбит. В этом бою погиб украинский офицер Геннадий Биличенко, еще несколько сотрудников СБУ были ранены.
Уже 13 апреля террористы вынудили Нелю Штепу отказаться от мэрских полномочий, и ее место занял самопровозглашенный комендант Вячеслав Пономарев.
16 апреля СБУ заявила, что на их сотрудников под Славянском 13 апреля напала разведывательно-диверсионная группа в составе более 30 человек под командованием Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин — ред.).
С 13 апреля перестрелки между террористами и украинскими силовиками происходили постоянно.
17 апреля 10 боевиков захватили телебашню на горе Карачун и отключили вещание украинского ТВ, включив показ российских каналов. 18 апреля украинские спецслужбы вновь заблокировали вещание кремлевской пропаганды, затем боевики снова взяли вышку.
18 апреля в городе запретили партии Батьківщина, УДАР и Свобода и начались гонения украиноязычных. Террористы создали «горячую линию» для доносов.
20 апреля Пономарев отказался вести переговоры с властями страны.
В тот же день под городом нашли два тела со вспоротыми животами. Ими оказался оппозиционный горловский депутат Владимир Рыбак и 19-летний студент Юрий Поправко. Рыбак ранее активно выступил против «ДНР» и террористической оккупации.
Также 20 апреля в городе ввели комендантский час — с полуночи до шести часов утра.
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Магазины в городе работали, в них были основные продукты питания, но аптеки закрылись. Банки не работали, снять деньги с карточек часто было невозможно.
Центральным штабом террористов стало захваченное здание СБУ на улице Карла Маркса. Улицу перекрыли, у здания установили пулемет Максим и две машины БМД, отобранные у не готовых еще к серьезному противостоянию украинских солдат под Краматорском.
В подвалах здания СБУ террористы держали захваченных в городе людей — задерживали всех, кто показался им подозрительным.
В ходе противостояния МВД Украины предложило оккупантам сдать оружие и освободить заложников — сотрудников ОБСЕ, журналистов и активистов — выйти из админзданий и прекратить перестрелки в обмен на амнистию, но террористы отказались.
Боевики часто атаковали ВСУ из жилых районов — по городу ездила т.н. Нона. Она останавливалась у жилых домов, выпускала артиллерийский огонь в сторону армии Украины, после чего уезжала, тогда как «ответка» могла прилететь в жилой дом. Впрочем, боевики и сами не гнушались обстрелами жилые районы — российские СМИ радостно подхватывали эти сообщения под соусом «каратели хунты обстреливают мирный спящий город».
9 мая 2014 года в ходе празднования Дня Победы на организованном боевиками митинге выступила Неля Штепа. Она призвала всех прийти на псевдореферендум 11 мая о «независимости ДНР».
К середине июня Славянск приблизился к гуманитарной катастрофе: в городе не было света, прекратилась подача воды, транспортного сообщения с другими населенными пунктами не было, АЗС были разрушены, а мобильная связь работала с перебоями
5 июля украинской армии наконец удалось освободить Славянск.
Террористы с колонной бронетехники прорвалась из окруженного Славянска в соседний Краматорск, откуда позже сбежали в Горловку и Донецк. По сообщению Начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко, в ходе прорыва были подбиты один танк, две БМП и две БМД террористов, которые прикрывали отход.
«Я шел в первой штурмовой группе, которая заходила в город со стороны Славкурорта. Я снимал на видео все, что происходило. Двигались мы на бронетранспортерах, через шесть или семь рядов баррикад, где стояли даже муляжи орудий. В городе было относительно спокойно, потому что перед наступлением наши провели артподготовку по местам сосредоточения боевиков. Большинство из них поняли, что начинается штурм и попытались скрыться. В нашу сторону прозвучали лишь несколько выстрелов. Штурмовые группы сначала двигались по одной дороге, а потом разошлись по кварталам и отправились в центр к зданию городской администрации Славянска», — рассказал изданию Апостроф участник освобождения города, полковник Влад Волошин.
Террористы «ДНР» убегают из Славянска
Вход в горисполком охраняли четыре или пять местных милиционеров, которые сразу же сдались украинским военным.
После освобождения в Славянск срочно завезли гуманитарную помощь, а затем начали восстанавливать город после многочисленных разрушений.
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Захват и освобождение Краматорска в 2014 году
Как и захват Славянска, захват Краматорска начался 12 апреля 2014 года. В этот день около тысячи сепаратистов пришли на митинг возле горисполкома, требуя от мэра Геннадия Костюкова признать «ДНР».
Мэра они не дождались, но вместо этого зашли в здание горисполкома, сняли флаг Украины и вывесили вместо него флаг «ДНР».
Через некоторое время террористы начали штурм городского отдела милиции. Милиционеров о штурме заранее предупредили, и они успели подготовиться.
Перед штурмом к террористам вышел руководитель местной милиции Виталий Колупай, он попытался начать с ними переговоры, но боевики начали стрелять в воздух, а затем в окна здания.
Захват городского отдела милиции в Краматорске, 12 апреля 2014 года
Террористам удалось захватить горотдел милиции через несколько часов. Они потребовали у милиционеров сдать оружие, но силой их не удерживали.
В горотделе милиции боевики обустроили свой штаб. Часть местных жителей, пришедших под здание, выразили возмущение их действиями и скандировали «Украина!».
К 13 апреля 2014 года террористы захватили также здание городского совета Краматорска, обустроив напротив него баррикады.
Кроме того, боевики обустроили блокпост возле местного аэропорта.
Через два дня в Краматорск приехала группа из 28 вооруженных боевиков из Славянска. В итоге боевикам удалось взять город под контроль и захватить в городском отделе милиции 500 единиц огнестрельного оружия, хотя в Краматорском отделе милиции работало 380 человек.
15 апреля террористы ушли из горотдела милиции и начали штурм Краматорского аэродрома, принадлежащего Вооруженным силам Украины. Аэродром был стратегически значимым, так как имел взлетно-посадочную полосу, подходящую для приема транспортных самолетов, и прикрывал подходы к Славянску и Краматорску.
На территории аэропорта была военная часть и подразделение армейской авиации, у которого были на вооружении вертолеты Ми-24П и Ми-8.
15 апреля около 15:30 террористы обстреляли самолет, пытавшийся приземлиться в аэропорту. Самолет прервал посадку и покинул опасную зону, после чего украинские силовики освободили аэропорт, захватив в плен нескольких боевиков.
В ночь на 16 апреля несколько сотен человек окружили аэропорт. Они распивали алкогольные напитки, а в толпе украинские силовики заметили шесть человек с автоматами и еще одного со снайперской винтовкой.
В этот же день в Краматорске неизвестные в гражданской одежде, которые не были местными жителями, блокировали украинских десантников и пытались уговорить их перейти на сторону террористов.
Из блокады удалось вырваться трем БМП, после того как в одной из них украинский военный сорвал чеку с гранаты и приказал блокировавшим их людям разойтись.
Вырвавшиеся БМП добирались до Дружковки со стрельбой, их преследовало около 30 вооруженных террористов на автобусе.
Еще 16 единиц бронированной техники и 50 военных террористы выпустили из окружения, вынудив разоружиться. Несколько единиц бронетехники захватили российские диверсанты.
17 апреля в Краматорске состоялся митинг в поддержку единства Украины. В нем приняли участие около полутора тысяч человек. На митинг пришли и несколько сотен сепаратистов, но стычки предотвратила полиция.
Проукраинский митинг в Краматорске 17 апреля 2014 года
28 апреля 2014 года, на территории Краматорского аэропорта подорвался на мине и погиб украинский десантник, еще один военный был ранен.
В мае и июне в ходе антитеррористической операции украинские военные пытались освободить Красный Лиман, Славянск и Краматорск.
Как и в Славянске, в Краматорске террористы вели огонь по украинским военным из жилых кварталов.
18 мая 2014 года во время операции против террористов, которые собирались обстрелять военный аэродром в Краматорске, задержали российских пропагандистов с телеканала LifeNews и издания Известия. Пропагандисты находились вместе с боевиками и снимали их действия.
У террористов изъяли переносной зенитный комплекс иностранного производства, который те не могли захватить у украинских военных, так как на вооружении ВСУ таких комплексов не было.
5 июля террористы потерпели поражение в боях за Славянск и Краматорск, после чего Краматорск был занят украинскими военными.
Украинские военные заходят в Краматорск, 5 июля 2014 года
Украинские военные в Краматорске, 8 июля 2014 года
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