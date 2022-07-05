Россия терроризирует Славянск и Краматорск. Восемь лет назад оба города освободили после трех месяцев оккупации: как это было 5 июля, 07:45 Сюжет Украинские военные на фоне местной администрации Славянска, 6 июля 2014 года (Фото:mil.gov.ua)

Восемь лет назад, 5 июля 2014 года, украинским военным удалось освободить Славянск и Краматорск — значимые города Донецкой области, которые российские оккупанты теперь вновь стремятся захватить.

12 апреля 2014 года именно Славянск и Краматорск стали первыми городами, которые силой захватили российские диверсионные группы после вторжения России на Донбасс. Уже 13 апреля в связи с этим тогдашний и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции. Оба города были освобождены три месяца спустя, а из-за оккупации Донецка Краматорск стал административным центром подконтрольной Украине части Донецкой области.



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НВ напоминает главные факты о захвате этих городов и их возвращении под контроль украинских властей в 2014 году, а также о нынешней ситуации в Славянске и Краматорске.

Что происходит в Краматорске и Славянске сейчас

После того, как 3 июля Генштаб Украины заявил о выводе ВСУ из Лисичанска — последнего крупного города в Луганской области — армия России наверняка сосредоточит свои усилия на захвате Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем Украины. Такой прогноз 4 июля дали в Минобороны Британии, публикуя новую ежедневную сводку по итогам событий последних дней.

С конца июня российские войска пытаются возобновить наступление на Славянском направлении, проводя штурмовые действия от Изюма и Лимана и перегруппировывая свои силы. В течение многих недель Славянск и Краматорск остаются целями российских обстрелов и ракетных ударов, к концу июня ситуация ухудшилась.

«Уже всю прошлую неделю [20−26 июня] и в начале этой [27 июня — 3 июля], к сожалению, нормой стало то, что город обстреливается из РСЗО [реактивных систем залпового огня], — рассказал в интервью НВ мэр Славянска Вадим Лях. — До этого это преимущественно были ночные обстрелы и, как правило, жертв удавалось избежать. Прилетало в дома, которые были или пусты, потому что оттуда уехали люди. Или если это была многоквартирная застройка, то были только внешние повреждения. Но вот в понедельник [27 июня] был обстрел кассетными снарядами из РСЗО около 8.30 утра, как раз когда люди были на улице. Один человек погиб и четверо получили тяжелые ранения. То есть город уже обстреливается из РСЗО, раньше такого не было».

3 июля армия РФ осуществила самый масштабный обстрел Славянск за последнее время. В результате российского обстрела погибли шесть человек, среди них ребенок, как минимум 19 были ранены. Пострадали микрорайоны Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат.

В тот же день россияне несколько раз обстреляли Краматорск из РСЗО Смерч. О пострадавших не сообщалось, однако городу были нанесены серьезные разрушения. Оккупанты разрушили гостиничный комплекс и часть дороги в жилом районе.



А ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, который Россия нанесла 8 апреля 2022 года, остается одним из самых зверских преступлений РФ против мирных украинцев. Тогда российская ракета Точка-У попала в платформу, где ожидали эвакуационного поезда сотни людей. 59 человек погибли, около 300 получили ранения.

«Славянск, Краматорск — это следующая „серия“ российской армии, если они смогут установить контроль над Луганской областью, — пояснил 1 июля в интервью НВ военный обозреватель Денис Попович. — Славянск, Краматорск — это агломерация, которую россияне будут атаковать для того, чтобы пытаться выйти на административную границу Донецкой области. Там начинают обстрелы, до какого-то штурма дело пока не дойдет, но обстрелы Славянская и Краматорска будут и будут усиливаться, это как раз в рамках их штурмовых действий».



Захват и освобождение Славянска в 2014 году

Захват Славянска пророссийскими террористами начался около 9 утра 12 апреля 2014 года. В это время в Славянский городской отдел МВД приехали на двух автобусах около 20 вооруженных людей и, используя дымовые шашки, слезоточивый газ и совершив несколько выстрелов в воздух, захватили здание.

При этом в распоряжении террористов оказалось около 20 автоматов и 400 пистолетов Макарова и боеприпасы к ним. Захваченное оружие раздали местным сепаратистам. Большинство находившихся в отделе МВД милиционеров стали заложниками террористов. Под зданием боевики сразу же построили баррикады из подручных материалов. Они также сняли украинский флаг и повесили вместо него российский.

На выезде из города террористы обустроили блокпост, укрепив его баррикадами из шин.

Блокпост террористов "ДНР" под Славянском, 20 апреля 2014 года / Фото: Aleksandr Sirota via Facebook

Позже в тот же день террористы захватили здание СБУ в Славянске.

Мэр Славянска Неля Штепа поддержала террористов.

Боевики у здания Славянского городского совета / Фото: Євген Насадюк via Facebook

В середине дня боевики стали выпускать захваченных в заложники милиционеров.

К утру 13 апреля захватчики уже контролировали все въезды и выезды из города.

Баррикады оккупантов в Славянске / Фото: Aleksandr Sirota via Facebook

В этот день СНБО принял решение начать антитеррористическую операцию и спецподразделение Альфа предприняло попытку штурма города, который был отбит. В этом бою погиб украинский офицер Геннадий Биличенко, еще несколько сотрудников СБУ были ранены.

Уже 13 апреля террористы вынудили Нелю Штепу отказаться от мэрских полномочий, и ее место занял самопровозглашенный комендант Вячеслав Пономарев.

16 апреля СБУ заявила, что на их сотрудников под Славянском 13 апреля напала разведывательно-диверсионная группа в составе более 30 человек под командованием Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин — ред.).

С 13 апреля перестрелки между террористами и украинскими силовиками происходили постоянно.

17 апреля 10 боевиков захватили телебашню на горе Карачун и отключили вещание украинского ТВ, включив показ российских каналов. 18 апреля украинские спецслужбы вновь заблокировали вещание кремлевской пропаганды, затем боевики снова взяли вышку.

18 апреля в городе запретили партии Батьківщина, УДАР и Свобода и начались гонения украиноязычных. Террористы создали «горячую линию» для доносов.

20 апреля Пономарев отказался вести переговоры с властями страны.

В тот же день под городом нашли два тела со вспоротыми животами. Ими оказался оппозиционный горловский депутат Владимир Рыбак и 19-летний студент Юрий Поправко. Рыбак ранее активно выступил против «ДНР» и террористической оккупации.

Также 20 апреля в городе ввели комендантский час — с полуночи до шести часов утра.

Вячеслав Пономарев обвиняет Правый сектор в убийстве Владимира Рыбака

Магазины в городе работали, в них были основные продукты питания, но аптеки закрылись. Банки не работали, снять деньги с карточек часто было невозможно.

Центральным штабом террористов стало захваченное здание СБУ на улице Карла Маркса. Улицу перекрыли, у здания установили пулемет Максим и две машины БМД, отобранные у не готовых еще к серьезному противостоянию украинских солдат под Краматорском.

В подвалах здания СБУ террористы держали захваченных в городе людей — задерживали всех, кто показался им подозрительным.

В ходе противостояния МВД Украины предложило оккупантам сдать оружие и освободить заложников — сотрудников ОБСЕ, журналистов и активистов — выйти из админзданий и прекратить перестрелки в обмен на амнистию, но террористы отказались.

Боевики часто атаковали ВСУ из жилых районов — по городу ездила т.н. Нона. Она останавливалась у жилых домов, выпускала артиллерийский огонь в сторону армии Украины, после чего уезжала, тогда как «ответка» могла прилететь в жилой дом. Впрочем, боевики и сами не гнушались обстрелами жилые районы — российские СМИ радостно подхватывали эти сообщения под соусом «каратели хунты обстреливают мирный спящий город».

9 мая 2014 года в ходе празднования Дня Победы на организованном боевиками митинге выступила Неля Штепа. Она призвала всех прийти на псевдореферендум 11 мая о «независимости ДНР».

К середине июня Славянск приблизился к гуманитарной катастрофе: в городе не было света, прекратилась подача воды, транспортного сообщения с другими населенными пунктами не было, АЗС были разрушены, а мобильная связь работала с перебоями

5 июля украинской армии наконец удалось освободить Славянск.

Украинские военные на фоне местной администрации Славянска / Фото: mil.gov.ua

Террористы с колонной бронетехники прорвалась из окруженного Славянска в соседний Краматорск, откуда позже сбежали в Горловку и Донецк. По сообщению Начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко, в ходе прорыва были подбиты один танк, две БМП и две БМД террористов, которые прикрывали отход.

«Я шел в первой штурмовой группе, которая заходила в город со стороны Славкурорта. Я снимал на видео все, что происходило. Двигались мы на бронетранспортерах, через шесть или семь рядов баррикад, где стояли даже муляжи орудий. В городе было относительно спокойно, потому что перед наступлением наши провели артподготовку по местам сосредоточения боевиков. Большинство из них поняли, что начинается штурм и попытались скрыться. В нашу сторону прозвучали лишь несколько выстрелов. Штурмовые группы сначала двигались по одной дороге, а потом разошлись по кварталам и отправились в центр к зданию городской администрации Славянска», — рассказал изданию Апостроф участник освобождения города, полковник Влад Волошин.

Террористы «ДНР» убегают из Славянска

Вход в горисполком охраняли четыре или пять местных милиционеров, которые сразу же сдались украинским военным.

После освобождения в Славянск срочно завезли гуманитарную помощь, а затем начали восстанавливать город после многочисленных разрушений.

84 дня боев за свободу: как Славянск стал свободным https://www.youtube.com/embed/qdaM8dHRbn0

Захват и освобождение Краматорска в 2014 году

Как и захват Славянска, захват Краматорска начался 12 апреля 2014 года. В этот день около тысячи сепаратистов пришли на митинг возле горисполкома, требуя от мэра Геннадия Костюкова признать «ДНР».

Сепаратисты меняют флаг на здании горисполкома Краматорска, 12 апреля 2014 года / Фото: Алексей Поддубный / hi.dn.ua

Мэра они не дождались, но вместо этого зашли в здание горисполкома, сняли флаг Украины и вывесили вместо него флаг «ДНР».

Через некоторое время террористы начали штурм городского отдела милиции. Милиционеров о штурме заранее предупредили, и они успели подготовиться.

Перед штурмом к террористам вышел руководитель местной милиции Виталий Колупай, он попытался начать с ними переговоры, но боевики начали стрелять в воздух, а затем в окна здания.

Захват городского отдела милиции в Краматорске, 12 апреля 2014 года

Террористам удалось захватить горотдел милиции через несколько часов. Они потребовали у милиционеров сдать оружие, но силой их не удерживали.

В горотделе милиции боевики обустроили свой штаб. Часть местных жителей, пришедших под здание, выразили возмущение их действиями и скандировали «Украина!».

К 13 апреля 2014 года террористы захватили также здание городского совета Краматорска, обустроив напротив него баррикады.

Кроме того, боевики обустроили блокпост возле местного аэропорта.

Баррикада террористов "ДНР" возле городского совета Краматорска, 13 апреля 2014 года / Фото: novosti.dn.ua

Через два дня в Краматорск приехала группа из 28 вооруженных боевиков из Славянска. В итоге боевикам удалось взять город под контроль и захватить в городском отделе милиции 500 единиц огнестрельного оружия, хотя в Краматорском отделе милиции работало 380 человек.

15 апреля террористы ушли из горотдела милиции и начали штурм Краматорского аэродрома, принадлежащего Вооруженным силам Украины. Аэродром был стратегически значимым, так как имел взлетно-посадочную полосу, подходящую для приема транспортных самолетов, и прикрывал подходы к Славянску и Краматорску.

На территории аэропорта была военная часть и подразделение армейской авиации, у которого были на вооружении вертолеты Ми-24П и Ми-8.

15 апреля около 15:30 террористы обстреляли самолет, пытавшийся приземлиться в аэропорту. Самолет прервал посадку и покинул опасную зону, после чего украинские силовики освободили аэропорт, захватив в плен нескольких боевиков.

В ночь на 16 апреля несколько сотен человек окружили аэропорт. Они распивали алкогольные напитки, а в толпе украинские силовики заметили шесть человек с автоматами и еще одного со снайперской винтовкой.

В этот же день в Краматорске неизвестные в гражданской одежде, которые не были местными жителями, блокировали украинских десантников и пытались уговорить их перейти на сторону террористов.

Из блокады удалось вырваться трем БМП, после того как в одной из них украинский военный сорвал чеку с гранаты и приказал блокировавшим их людям разойтись.

Вырвавшиеся БМП добирались до Дружковки со стрельбой, их преследовало около 30 вооруженных террористов на автобусе.

Еще 16 единиц бронированной техники и 50 военных террористы выпустили из окружения, вынудив разоружиться. Несколько единиц бронетехники захватили российские диверсанты.

17 апреля в Краматорске состоялся митинг в поддержку единства Украины. В нем приняли участие около полутора тысяч человек. На митинг пришли и несколько сотен сепаратистов, но стычки предотвратила полиция.

Проукраинский митинг в Краматорске 17 апреля 2014 года

28 апреля 2014 года, на территории Краматорского аэропорта подорвался на мине и погиб украинский десантник, еще один военный был ранен.

В мае и июне в ходе антитеррористической операции украинские военные пытались освободить Красный Лиман, Славянск и Краматорск.

Как и в Славянске, в Краматорске террористы вели огонь по украинским военным из жилых кварталов.

18 мая 2014 года во время операции против террористов, которые собирались обстрелять военный аэродром в Краматорске, задержали российских пропагандистов с телеканала LifeNews и издания Известия. Пропагандисты находились вместе с боевиками и снимали их действия.

У террористов изъяли переносной зенитный комплекс иностранного производства, который те не могли захватить у украинских военных, так как на вооружении ВСУ таких комплексов не было.

5 июля террористы потерпели поражение в боях за Славянск и Краматорск, после чего Краматорск был занят украинскими военными.

Украинские военные заходят в Краматорск, 5 июля 2014 года

Украинские военные в Краматорске, 8 июля 2014 года



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