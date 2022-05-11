В Запорожской области мэр Гуляйполя призвал людей эвакуироваться в более безопасные места Украины 11 мая, 04:52 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают Запорожскую область (Фото:Скриншот видео Запорожская ОВА/Telegram)

Мэр города Гуляйполе в Запорожской области Сергей Ярмак призывал жителей эвакуироваться в более безопасные населенные пункты, находящиеся под контролем Украины.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.



Запорожская ОВА опубликовала обширное сведение по актуальной ситуации в регионе. Главное о событиях в области — читайте дальше. Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск на Запорожском направлении.



Наибольшая активность врага зафиксирована вблизи населенных пунктов Пологи, Орехово и Гуляйполе.



Из-за сложной военной ситуации и активных боевых действий вблизи Гуляйполя, мэр города Сергей Ярмак призвал жителей эвакуироваться в более безопасные населенные пункты, находящиеся под контролем Украины.

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