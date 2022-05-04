Оккупанты из артиллерии обстреляли Запорожскую область: два человека погибли
Последствия обстрелов Запорожской области (Фото:Запорізька обласна військова адміністрація/Telegram)
Запорожская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты 3 мая обстреляли поселок Железнодорожное Пологовского района.
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В результате обстрела погибли два человека, повреждено 12 домов.
«Сегодня российские военные совершили артобстрел поселка Железнодорожное Пологовского района. Российские захватчики разбили местное школьное учреждение. Ракетным обстрелом повреждено здание помещения, крыша и окна. Кроме того, пострадали 12 домов. В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека», — сообщили в ОВА.
Также сообщается, что в Орехове из-за вражеской артиллерийской атаки частично повреждены 7 частных домов и разрушены хозяйственные постройки.
2 мая российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в Ореховом Запорожской области.
В результате обстрелов четыре человека с травмами различной тяжести попали в больницы, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли.
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