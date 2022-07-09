США предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму $360 млн — Блинкен

9 июля, 15:48
Энтони Блинкен (Фото:Annegret Hilse/Reuters)

Энтони Блинкен (Фото:Annegret Hilse/Reuters)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму $360 млн.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Отмечается, что решение было принято по итогам министерской встречи G20 в субботу, 9 июля.

Блинкен уточнил, что речь пойдет о поддержке в виде пищи, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи, открытия приютов, а также координации с гуманитарными организациями.

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На данный момент неизвестно, когда именно будет оказана гуманитарная помощь.

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Встреча глав МИД G20 проходит на Бали, Индонезия, 7−8 июля. На самите также присутствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которому во время встречи устроили бойкот на фоне вторжения России в Украину. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался участвовать в официальном ужине глав МИД стран Большой двадцатки из-за того, что там мог присутствовать Лавров.

Кроме того, традиционную совместную фотосессию глав МИД участников G20 в этом году отменили из-за их нежелания фотографироваться с Лавровым. Впоследствии глава российского МИДа досрочно покинул саммит.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   США Гуманитарная помощь Саммит G20 Энтони Блинкен

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