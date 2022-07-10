«Основная форма поддержки ЕС». Германия больше месяца блокирует пакет помощи для Украины на 9 млрд евро — СМИ 10 июля, 18:10 Кристиан Линднер (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Германия больше месяца блокирует пакет макрофинансовой помощи на €9 млрд, который должен стать основной формой поддержки ЕС для Украины. Об этом сообщила итальянская газета Corriera della Sera.



Как пишет издание, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер недоволен тем, что Еврокомиссия финансировала помощь за счет общего европейского долга, как это было во время пандемии. Сейчас он одобрил только немецкий первый транш в размере €1 миллиарда.

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Европейская комиссия предложила начать новую программу макрофинансовой помощи Украине еще в мае. Деньги планируют взять на международных финансовых рынках под гарантии европейских государств и передать Украине на 25 лет фактически без процентов, а Германия должна была стать крупнейшим гарантом еврооблигаций.



Также газета пишет о «подозрении», что правительство ФРГ якобы готовится нарушить какие-либо санкции против Москвы, «чтобы возобновить поставки российского газа через газопроводы Северный поток». В то же время издание отмечает: несогласие Берлина с пакетом помощи, вероятно, не связано с газовым кризисом, но препятствия Берлина «остаются огромными».

8 июля агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия блокирует выдачу кредита для Украины Европейским инвестиционным банком в 1,5 млрд евро из-за опасений относительно его финансовой надежности.

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