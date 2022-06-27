Латвия развернула испанские ЗРК для защиты региона из-за вторжения России в Украину 27 июня, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Латвия развернула ЗРК, которые были поставлены Испанией (Фото:Twitter/@Latvijas_armija)

На фоне войны России против Украины в воскресенье, 26 июня, на латвийской военной авиабазе в Лиелварде развернули поставленную Испанией батарею зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

В ведомстве заявили, что это сделано в связи с необходимостью укрепления обороноспособности Балтийского региона.

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«Сегодня, 26 июня, в связи с необходимостью укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения в Украину на базе ВВС НВС в Лиелварде была развернута доставленная Испанией зенитно-ракетная батарея NASAMS», — говорится в сообщении.



Издание El Pais сообщало, что на саммите НАТО в Мадриде, который состоится 28—30 июня, страны могут принять решение о наибольшем военном развертывании сил Альянса со времен холодной войны.

По данным журналистов, на саммите могут согласовать решение об увеличении количества военнослужащих Альянса на его восточном фланге почти вдвое. До полномасштабного вторжения РФ в Украину в этих странах было размещено не более 10 тысяч военнослужащих НАТО (не считая военных этих стран).

Однако в конце февраля страны решили разместить еще четыре батальонных группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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