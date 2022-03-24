О «взятии» Одессы и не только. В Мариуполе оккупанты распространяют фейки, чтобы сорвать эвакуацию в Запорожье 24 марта, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты распространяют среди мариупольцев неправдивую информацию о якобы «оккупированной Одессе» и что Запорожье больше не принимает беженцев. Это делается для того, чтобы сорвать эвакуацию.



Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.



«В Мариуполе ездит машина российских оккупантов с громкоговорителем и объявляет, что Запорожье уже не принимает беженцев и нужно ехать в Россию, а также, что Одессу уже взяли. Кроме того, россияне в село Никольское отмечают, что единственная возможность эвакуации — автобусами в Ростов и что Украина их бросила на произвол судьбы. Все это сознательная дезинформация оккупантов, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против собственной страны», — говорится в заявлении городского совета.

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В настоящее время эвакуация из Мариуполя в Запорожье продолжается. Кроме того, в процессе подготовки находится эвакуация из Никольского.

Ранее НВ писал, что сейчас российские оккупанты насильственно вывозят тысячи жителей Мариуполя в Россию. В Украине формируют базу депортированных мариупольцев и будут работать над их возвращением в Украину.

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