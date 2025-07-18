Магнитная буря на выходных. Ученые сообщили, накроет ли мощный геомагнитный шторм Землю
Магнитная буря на выходных (Фото: Fabuloussavers / pixabay)
После очереди мощных магнитных бурь с большой вероятностью на выходных сложится спокойная синоптическая ситуация.
По состоянию на сейчас скорость солнечного ветра уменьшается, наблюдается преимущественно спокойная геомагнитная ситуация без мощных геомагнитных возмущений.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism в течение выходных 19, 20 июля влияние высокоскоростного потока корональной дыры уменьшится. Ожидается, что геомагнитная активность в течение этих дней будет преимущественно спокойной, но возможны отдельные возможными активные периоды с незначительным влиянием на Землю и небольшой вероятностью усиления до уровней STORM G1.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют сильную магнитную бурю в ближайшие дни. По их расчетам 19, 20 июля не ожидаются сильные геомагнитные возмущения, которые могут повлиять на Землю.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.