Магнитные бури в октябре 2025 года. Ученые сообщили, какие риски повышения геомагнитной ситуации в ближайшие дни
Магнитные бури в октябре 2025 года (Фото: Виктор Миндт / unsplash)
Скорость солнечного ветра, которая недавно повышалась до мощной и затяжной магнитной бури сейчас уменьшилась.
По информации специалистов, влияние высокоскоростного потока корональной дыры сейчас начинает ослабевать, ожидается, что в ближайшие дни параметры солнечного ветра постепенно вернутся к фоновым уровням.
Геомагнитная активность — прогноз
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, пока скорость солнечного ветра остается повышенной, возможно увеличение уровня геомагнитных возмущений, но мощная магнитная буря не предвидится. С 21 по 24 октября ожидается спокойная геомагнитная ситуация.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют спокойную геомагнитную ситуацию с 21 по 23 октября. По их расчетам в этот период не ожидаются даже геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.