Магнитные бури в октябре 2025 года. Ученые сообщили, какие риски повышения геомагнитной ситуации в ближайшие дни

21 октября, 17:00
Поделиться:
Магнитные бури в октябре 2025 года (Фото: Виктор Миндт / unsplash)

Магнитные бури в октябре 2025 года (Фото: Виктор Миндт / unsplash)

Скорость солнечного ветра, которая недавно повышалась до мощной и затяжной магнитной бури сейчас уменьшилась.

По информации специалистов, влияние высокоскоростного потока корональной дыры сейчас начинает ослабевать, ожидается, что в ближайшие дни параметры солнечного ветра постепенно вернутся к фоновым уровням.

Реклама

Геомагнитная активность — прогноз

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, пока скорость солнечного ветра остается повышенной, возможно увеличение уровня геомагнитных возмущений, но мощная магнитная буря не предвидится. С 21 по 24 октября ожидается спокойная геомагнитная ситуация.

Магнитная буря 21-24 октября / swpc.noaa.gov
Фото: Магнитная буря 21-24 октября / swpc.noaa.gov

Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют спокойную геомагнитную ситуацию с 21 по 23 октября. По их расчетам в этот период не ожидаются даже геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.

Магнитная буря 21-23 октября / geomag.bgs
Фото: Магнитная буря 21-23 октября / geomag.bgs

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз Ученые Земля Солнце Октябрь Вспышка Геошторм магнитная буря

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies