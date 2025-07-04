Магнитная буря на выходных. Ученые сообщили, накроют ли мощные геомагнитные возмущения Землю

После последней сильной магнитной бури установилась спокойная, но нестабильная геомагнитная ситуация, которую вскоре может нарушить мощный магнитный шторм.

По состоянию на сейчас наблюдается слабое усиление солнечного ветра, это указывает на возможное появление коронального выброса массы (CME).

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism пока нет корональных излучений массы Земли направленных на Землю и в целом ожидаются спокойные геомагнитные условия, однако ожидается, что в ближайшие дни, а именно 5, 6 июля, из-за влияния высокоскоростного потока корональных дыр возможен активный период с небольшой вероятностью усиления до уровней STORM G1.

Реклама

Фото: Магнитная буря 4-7 июля / swpc.noaa.gov

Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют сильную магнитную бурю в ближайшие дни. По их расчетам 4, 5, 6 июля ожидаются слабые геомагнитные возмущения, которые не будут влиять на Землю.

Фото: Магнитная буря 4-6 июля / swpc.noaa.gov

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь