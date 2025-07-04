Магнитная буря на выходных. Ученые сообщили, накроют ли мощные геомагнитные возмущения Землю

4 июля, 17:17
Поделиться:
Магнитная буря на выходных (Фото: gergitek / depositphotos)

Магнитная буря на выходных (Фото: gergitek / depositphotos)

После последней сильной магнитной бури установилась спокойная, но нестабильная геомагнитная ситуация, которую вскоре может нарушить мощный магнитный шторм.

По состоянию на сейчас наблюдается слабое усиление солнечного ветра, это указывает на возможное появление коронального выброса массы (CME).

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism пока нет корональных излучений массы Земли направленных на Землю и в целом ожидаются спокойные геомагнитные условия, однако ожидается, что в ближайшие дни, а именно 5, 6 июля, из-за влияния высокоскоростного потока корональных дыр возможен активный период с небольшой вероятностью усиления до уровней STORM G1.

Реклама

Магнитная буря 4-7 июля / swpc.noaa.gov
Фото: Магнитная буря 4-7 июля / swpc.noaa.gov

Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют сильную магнитную бурю в ближайшие дни. По их расчетам 4, 5, 6 июля ожидаются слабые геомагнитные возмущения, которые не будут влиять на Землю.

Магнитная буря 4-6 июля / swpc.noaa.gov
Фото: Магнитная буря 4-6 июля / swpc.noaa.gov

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Магнитные бури магнитная буря Геошторм Прогноз Ученые Выходные Солнце Земля Вспышка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X