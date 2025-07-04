Контрастные выходные. Синоптик предупредил, как распределятся дожди и солнце в течение субботы и воскресенья в Украине

В Украину пришла жара , которая в течение выходных будет продолжаться с разной интенсивностью в отдельных областях.

По прогнозу Синоптика, в течение выходных ожидается контрастная погода. В субботу на большинстве территорий будет преобладать комфортная температура воздуха, ожидаются грозовые дожди. В воскресенье везде будет царить жара, местами температура воздуха будет превышать норму.

Реклама

Суббота, 5 июля

Этот день — настоящий глоток свежести после жары. Погода в Украине изменится: снижение температуры, облачность и локальные дожди сделают воздух более легким. По данным SINOPTIK.ua, сохранится повышенный уровень аллергенов и местами — грозы.

Восток (Харьков, Луганск)

В Харькове днем +25 +29 °C — на несколько градусов выше нормы, но облачность принесет ощущение прохлады. В Луганске — до +31. Вероятны короткие дожди, грозы — до 60%. В районах Изюма и Богодухова — молнии и дождь средней интенсивности. Ночью — +15 °C.

Центр (Киев, Днепр)

Погода контрастная. Днем +23 +29 °C, ночью до +13. В Павлограде, Прилуках и Конотопе — обильные дожди, возможны грозы (осадки до 13 мм). В Каменском — высокий уровень загрязнения воздуха, что может вызвать усталость или дискомфорт при дыхании. Аллергены — пыльца трав на высоком уровне.

Запад (Львов, Луцк)

Погода мягкая, свежая. Во Львове и Луцке +24 °C, ночью +10 °C. Без существенных осадков, небо облачное с прояснениями. Ветер до 10 м/с принесет ощущение свежести. Прохладнее всего будет в горах — температура ниже климатической нормы, но комфортно.

Юг (Одесса, Херсон)

Жарко: +26 +32 °C днем. В Одесской области преимущественно сухо. В Херсоне, Скадовске, Керчи — ливни с грозами. Ночь — теплая, до +18 °C.





Синоптик рекомендует

Чрезвычайная пожарная опасность: не разжигайте костры.



Рекомендация: одевайтесь легко, но прихватите с собой плащ или зонт.

Погода в субботу переменчивая, однако благоприятная для коротких прогулок.



в субботу переменчивая, однако благоприятная для коротких прогулок. Прогноз предупреждает: стоит подготовиться к внезапным осадкам.

Воскресенье, 6 июля

Солнце снова пробивается сквозь облака — выходной обещает быть более спокойным. Погода в большинстве регионов стабилизируется, без осадков. По данным SINOPTIK.ua, будет наблюдаться повышение температуры — особенно в западных и южных областях.

Восток (Харьков, Луганск)

Летняя стабильность: +25 +32 °C днем, +13 °C ночью. В Харькове — сухо, ясно. В Луганске — без дождя, температура держится выше нормы. Воздух относительно чистый, однако аллергики все еще могут ощутить влияние пыльцы.

Центр (Киев, Днепр)

Погода солнечная, комфортная. Днем +27 +31 °C. Без осадков. В Кременчуге, Умани, Броварах — спокойное воскресенье. Ночи остаются прохладными. Пожарная опасность сохраняется, поэтому не планируйте пикников с открытым огнем.

Одежда — легкая, не забудьте солнцезащиту.

Запад (Львов, Луцк)

Во Львове +26 °C, в Ужгороде и Мукачево — до +31. Воздух сухой, вечером возможен слабый ветер. Температура выше нормы, поэтому солнце активное. Ночью — +13 °C, что создает хороший микс для сна и прогулок.

Юг (Одесса, Херсон)

Жарко: +28 +32 °C. Воскресенье — пляжный день: море теплое, небо — безоблачное. Только в Крыму (Керчь, Феодосия) — короткие дожди. Пыльца трав сохраняет высокий уровень, поэтому людям с сезонной аллергией стоит беречь дыхательные пути.

Погода подходит для путешествий, но не забывайте о воде и головных уборах.

Прогноз на выходные напоминает: лето — время перемен и в погоде, и в настроении. Пусть эти дни принесут вам приятное тепло и уют.