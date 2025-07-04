Похолодание и дожди. Синоптики сообщили, как снизится температура в Украине и где ожидаются грозы

Атмосферный фронт принес похолодание и дожди в западные и северные области, вскоре они переместятся в другую часть страны.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в первый выходной июля будет со снижением температуры воздуха с жарких до более комфортных градусов везде, кроме южного региона, Крыма и Запорожской области. В центре, на востоке, юге Украины и в Крыму пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Западные и северные области без осадков. Самая низкая ночная температура воздуха +10 градусов в субботу ожидается во Львовской области, самая высокая дневная +32 градуса на юге, в Крыму и части восточного региона.

Какая погода в Украине будет в субботу 5 июля

В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +13 +11 градусов, дневная +25 +27 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15 +13 градусов, дневная +24 +26 градусов.

В центральных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +25 +27 градусов.

В южных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +21 +19 градусов, дневная +30 +32 градуса.

В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +20 +17 градусов, дневная +25 +28 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +20 +18 градусов, дневная +30 +32 градуса.