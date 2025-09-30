Сильная магнитная буря. Ученые сообщили о мощных колебаниях геомагнитных возмущений и сколько они продлятся
Сильная магнитная буря с мощными колебаниями (Фото: rfphoto / depositphotos)
Магнитная буря, которая длилась на выходных и в начале недели оставила после себя активные периоды из-за которых геомагнитные возмущения менялись несколько раз.
Повышенная скорость солнечного ветра и период отрицательного межпланетного магнитного поля привел к значительному усилению геомагнитных свойств и магнитной бури уровня STORM G1 с колебаниями до уровня STORM G3.
Какая геомагнитная активность будет наблюдаться в ближайшие дни
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism 30 сентября и 1 октября продлится магнитная буря уровня STORM G1. По наблюдениям ученых, утром 30 сентября возмущения кратковременно достигали уровня STORM G3, а затем вернулись к уровню STORM G1 и продлятся еще сутки с возможным продолжением еще на несколько дней.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды предупредили о магнитной буре уровня STORM G1 30 сентября и также отметили, что в течение первой половины этого дня ожидаются значительные колебания магнитных возмущений до уровня STORM G3. В дальнейшем, 1 октября, специалисты видят возмущения с незначительным влиянием на Землю, а 2 октября по их прогнозу установится спокойная геомагнитная ситуация.
Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.