Сильная магнитная буря. Ученые сообщили о мощных колебаниях геомагнитных возмущений и сколько они продлятся

Магнитная буря , которая длилась на выходных и в начале недели оставила после себя активные периоды из-за которых геомагнитные возмущения менялись несколько раз.

Повышенная скорость солнечного ветра и период отрицательного межпланетного магнитного поля привел к значительному усилению геомагнитных свойств и магнитной бури уровня STORM G1 с колебаниями до уровня STORM G3.

Реклама

Какая геомагнитная активность будет наблюдаться в ближайшие дни

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism 30 сентября и 1 октября продлится магнитная буря уровня STORM G1. По наблюдениям ученых, утром 30 сентября возмущения кратковременно достигали уровня STORM G3, а затем вернулись к уровню STORM G1 и продлятся еще сутки с возможным продолжением еще на несколько дней.

Фото: Магнитная буря 30 сентября - 3 октября / geomag.bgs

Фото: Колебания геомагнитных возмущений с 29 на 30 сентября / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды предупредили о магнитной буре уровня STORM G1 30 сентября и также отметили, что в течение первой половины этого дня ожидаются значительные колебания магнитных возмущений до уровня STORM G3. В дальнейшем, 1 октября, специалисты видят возмущения с незначительным влиянием на Землю, а 2 октября по их прогнозу установится спокойная геомагнитная ситуация.

Фото: Магнитная буря 30 сентября - 2 октября / swpc.noaa.gov

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь