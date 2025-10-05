Основатель бюро беспилотной авиации Касьянов заявил, что выйдет на Майдан

Офицер и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов сообщил, что выйдет на Майдан, чтобы его услышал президент Украины Владимир Зеленский.

На своей странице в Facebook он уточнил, что планирует выйти в центр Киева в 18:00 5 октября. Он подчеркивает, что это законно, однако ожидает, что его там арестуют.

По словам Касьянова, за два дня до этого руководство сообщило ему о ликвидации подразделения, а на следующий день начало перевод бойцов в другие части.

В этом он обвиняет главу ОП Андрея Ермака.

«Арестуют меня — придумают СЗЧ, неповиновение, скажут, что я белорусский шпион, проведут обыски, найдут оружие и наркотики, сфотографируют нас с женой в одних трусах с разложенными на полу долларами. Арестуют мою жену — потому что она директор маленького предприятия, которое производило дроны. Найдут финансовые махинации, неуплату налогов, незаконную прибыль, деньги, наркотики, портрет Путина в туалете. Разгромят предприятие, снимут с людей бронь и всех отправят в штурмовые войска», — заявил он.

Он добаівил, что ранее неудачно попытался «договориться с ними» — он обещает не писать о коррупции, а взамен хочет, чтобы его подразделение сохранили.

Касьянов также пишет, что обратился к военному омбудсмену Ольге Решетиловой, но она считает решение главы ГПСУ о расформировании подразделения «правильным».

Ранее Касьянов сообщал, что его подразделение расформировали.

В то же время представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП сказал, что не располагает информацией относительно организационных штатных изменений в структуре Госпогранслужбы.

УП отмечает, что также пыталась получить комментарий от ОП, но представитель Ермака не ответил на звонки.