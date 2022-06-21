Люксембург выделил Украине 15% своего оборонного бюджета — Зеленский 21 июня, 19:19 Цей матеріал також доступний українською Ксавье Беттель и Владимир Зеленский в Киеве, 21 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Люксембург выделил защитникам Украины 15% своего оборонного бюджета. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в Киеве во вторник, 21 июня.

Беттель приехал в Украину 21 июня. Глава государства поблагодарил его за помощь Украине с первых дней полномасштабной войны России:



«Мы были на постоянной связи, и Люксембург нам постоянно помогал… Я очень благодарен от имени нашего народа, и я детально скажу: 15% своего оборонного бюджета Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам. Считаю, это большая помощь… Если бы каждая страна мира выделила бы приблизительно хотя бы такой процент, думаю, мы бы уже победили».



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Ксавье Беттель сказал, что его визит — подтверждение солидарности Люксембурга с Украиной, и подчеркнул, что герцогство будет поддерживать нашу страну и во время войны, и во время послевоенного восстановления. Он назвал полномасштабное вторжение РФ актом терроризма и заявил, что поражен увиденным в Буче, Бородянке и Ирпене.

«Люксембург делает все, что может помочь Украине. На гуманитарном, финансовом уровнях. Также важна моральная поддержка. Я хочу сказать украинцам, что их будущее — рядом с нами, и оно будет строиться вместе», — заверил он.

Премьер Люксембурга отметил, что Украине необходимо летальное оружие, от которого зависит ее победа. Он подтвердил, что Люксембург поставил нашей стране 100% помощи, которую обещал, и сейчас ведет переговоры с правительством Украины, как можно увеличить военную помощь.

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