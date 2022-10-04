«Шокованы тем, что делает Путин». Украина может и должна победить в войне — министр обороны Люксембурга

4 октября, 14:21
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Министр обороны Люксембурга считает, что Украина может победить в войне (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Люксембурга считает, что Украина может победить в войне (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Заместитель премьер-министра и министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш заявил, что Украина может и должна победить в войне.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, с созданием ЕС в Люксембурге считали, что войны в Европе прекратятся, поэтому развязанная Россией война против Украины стала для его страны шоком.

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"В Люксембурге были шокированы тем, что делает Путин и Россия сегодня в Украине, развязав агрессию против суверенного государства в центре Европы", - сказал Бауш.

Министр добавил, что Люксембург не мог оставаться в стороне и сразу решил оказывать Украине помощь в борьбе с агрессором.

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"Это первый случай в истории, когда моя страна потратила деньги на военную помощь европейскому государству", - сказал он.

Бауш заявил, что с марта и по сегодняшний день Люксембург, «маленькая страна», предоставил Украине военную помощь и летальное оружие на сумму более 72 миллионов евро.

"Потому что мы верим, что Украина может и должна победить в этой войне", - сказал Бауш.

По его словам, «агрессия Путина и его попытки аннексии территорий другого европейского государства сегодня недопустимы и никогда не должны иметь место в современной Европе».

https://www.youtube.com/watch?v=kX-P11VJA1M&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Люксембург Война России против Украины

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