«Символ бессмысленной жестокости». Премьер Люксембурга приехал в Украину и посетил Бородянку

21 июня, 12:58
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Премьер Люксембурга Ксавье Беттель увидел разрушенную войсками РФ Бородянку (Фото:@Xavier_Bettel)

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель увидел разрушенную войсками РФ Бородянку (Фото:@Xavier_Bettel)

Во вторник, 21 июня, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель приехал в Украину и посетил разрушенную войсками РФ Бородянку Киевской области.

«Бородянка пострадала от российской агрессии до полного уничтожения и сегодня является символом бессмысленной жестокости и насилия. Ничто не может передать весь ужас того, что здесь произошло», — написал он в своем Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/Xavier_Bettel/status/1539167042586267648

Перед посещением Бородянки Беттель опубликовал свое первое фото в Киеве.

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Он заявил, что Люксембург будет с народом Украины, пока Россия будет продолжать войну.

https://twitter.com/Xavier_Bettel/status/1539146909096587265

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.

Буча, Ирпень, Бородянка. Украинцы восстанавливают городки под Киевом, превращенные оккупантами в ад

https://www.youtube.com/embed/TQGnKe82xwc

За месяц, проведенный под российской оккупацией, населенный пункт, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины: из 29 местных многоэтажек 8 уничтожены, еще 21 имеют большие повреждения.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Люксембург Война России против Украины Бородянка

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