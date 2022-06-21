«Символ бессмысленной жестокости». Премьер Люксембурга приехал в Украину и посетил Бородянку 21 июня, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Премьер Люксембурга Ксавье Беттель увидел разрушенную войсками РФ Бородянку (Фото:@Xavier_Bettel)

Во вторник, 21 июня, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель приехал в Украину и посетил разрушенную войсками РФ Бородянку Киевской области.

«Бородянка пострадала от российской агрессии до полного уничтожения и сегодня является символом бессмысленной жестокости и насилия. Ничто не может передать весь ужас того, что здесь произошло», — написал он в своем Twitter.

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Перед посещением Бородянки Беттель опубликовал свое первое фото в Киеве.

Он заявил, что Люксембург будет с народом Украины, пока Россия будет продолжать войну.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.



Буча, Ирпень, Бородянка. Украинцы восстанавливают городки под Киевом, превращенные оккупантами в ад https://www.youtube.com/embed/TQGnKe82xwc

За месяц, проведенный под российской оккупацией, населенный пункт, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины: из 29 местных многоэтажек 8 уничтожены, еще 21 имеют большие повреждения.

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