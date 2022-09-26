Литва передала Украине 50 единиц M113 26 сентября, 16:22 M113 в Литве (Фото:Минобороны Литвы)

Литва предоставила Украине 50 единиц бронетранспортеров M113. Вильнюс и дальше будет поддерживать украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Delfi.

Он подчеркнул, что военная техника от Литвы уже находится в Украине.

«Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать. Напомню, что буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины и сейчас этой стране передано 50 бронетранспортеров М113», — заявил министр.

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Глава Минобороны заверил, что Литва будет и в будущем предоставлять Украине военную помощь. По его словам, все поставки техники или иного вооружения Вильнюс обсуждает с союзниками НАТО.

«Наша армия — это армия НАТО, ее боеспособность также важна для наших союзников. В результате каждое обсуждение, если оно касается сокращения потенциала, отдачи, приходится обсуждать, как будем компенсировать, при чем с союзниками. Есть много вопросов, которые не могут быть решены очень быстро», — объяснил Анушаускас.

16 сентября в Минобороны Литвы сообщили, что бронетранспортеры M113 едут из Литвы в Украину.

15 сентября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва пришлет Украине две партии бронетранспортеров.



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