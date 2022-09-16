«Вместе к победе». Бронетранспортеры M113 едут из Литвы в Украину — Минобороны
Бронетранспортеры M113 (Фото:twitter.com/Lithuanian_MOD)
Бронетранспортеры M113 едут из Литвы в Украину, сообщило литовское Минобороны в пятницу, 16 сентября.
«Наши бронетранспортеры М113 продолжают свой путь на поле боя в Украине. Вместе к победе» — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В министерстве добавили, что военная поддержка Литвы для Украины продолжается.
«Гаубицы с боевыми повреждениями направляются в Литву, где мы организуем их ремонт», — говорится в сообщении.
15 сентября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва пришлет Украине две партии бронетранспортеров.
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