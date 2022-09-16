«Вместе к победе». Бронетранспортеры M113 едут из Литвы в Украину — Минобороны

16 сентября, 15:37
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Бронетранспортеры M113 (Фото:twitter.com/Lithuanian_MOD)

Бронетранспортеры M113 (Фото:twitter.com/Lithuanian_MOD)

Бронетранспортеры M113 едут из Литвы в Украину, сообщило литовское Минобороны в пятницу, 16 сентября.

«Наши бронетранспортеры М113 продолжают свой путь на поле боя в Украине. Вместе к победе» — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

https://twitter.com/Lithuanian_MoD/status/1570700711838765057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570700711838765057%7Ctwgr%5Eaea2a7f60f92aecd127a35d951f902e3d5ca4b9c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F09%2F16%2F7146916%2F

В министерстве добавили, что военная поддержка Литвы для Украины продолжается.

Видео дня

«Гаубицы с боевыми повреждениями направляются в Литву, где мы организуем их ремонт», — говорится в сообщении.

15 сентября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва пришлет Украине две партии бронетранспортеров.

https://www.youtube.com/watch?v=i1-M1TWNtxQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Помощь Литва Война России против Украины

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