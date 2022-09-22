«Блеф нередко становится реальностью». Угрозы Путина нужно воспринимать серьезно — командующий армией Литвы 22 сентября, 14:17 Вальдемарас Рупшис (Фото:www.facebook.com/ValdemarasRupsysLKvadas)

Командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что к угрозам российского диктатора Владимира Путина Западу необходимо относиться серьезно.

Об этом сообщило издание LRT.

По его словам, как показали несколько примеров, блеф Путина нередко становится реальностью.

Комментируя мобилизацию в России, Рупшис заявил, что «ничего неожиданного или непредвиденного не произошло».

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«Видно, что у российской армии большие проблемы с набором личного состава, восстановлением потерь, пополнением своих частей на войне. С этим шагом пришлось подождать. Неудивительно, что они пошли на такой шаг», — заявил сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления по России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.

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