«Блеф нередко становится реальностью». Угрозы Путина нужно воспринимать серьезно — командующий армией Литвы
Вальдемарас Рупшис (Фото:www.facebook.com/ValdemarasRupsysLKvadas)
Командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что к угрозам российского диктатора Владимира Путина Западу необходимо относиться серьезно.
Об этом сообщило издание LRT.
По его словам, как показали несколько примеров, блеф Путина нередко становится реальностью.
Комментируя мобилизацию в России, Рупшис заявил, что «ничего неожиданного или непредвиденного не произошло».
«Видно, что у российской армии большие проблемы с набором личного состава, восстановлением потерь, пополнением своих частей на войне. С этим шагом пришлось подождать. Неудивительно, что они пошли на такой шаг», — заявил сказал он.
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления по России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.
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