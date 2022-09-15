«Очень скоро». Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров
Украина получит еще два партии бронетранспортеров от Литвы (Фото:U.S. Department of Defense Current Photos/www.flickr.com)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Только сегодня литовское правительство объявило, что мы отправим дополнительную партию бронетранспортеров. Две партии. Одна из них должна прибыть очень скоро в Украину», — сказал Ландсбергис на пресс-конференции в Одессе.
По его словам, ВСУ знают, где лучше их использовать.
«С другой стороны, мы пытались быть адвокатом, во многих случаях напоминая нашим партнерам и союзникам и в ЕС, и в НАТО, что этого все еще недостаточно», — сказал Лансбергис.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что война, развязанная Москвой против Украины, должна закончиться безусловной капитуляцией РФ.
Он подчеркнул: украинские военные ежедневно превосходят все ожидания, и Украина заслужила полную поддержку партнеров в привлечении российского диктатора Владимира Путина к ответственности.
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