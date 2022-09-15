«Очень скоро». Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров

15 сентября, 11:20
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Украина получит еще два партии бронетранспортеров от Литвы (Фото:U.S. Department of Defense Current Photos/www.flickr.com)

Украина получит еще два партии бронетранспортеров от Литвы (Фото:U.S. Department of Defense Current Photos/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Только сегодня литовское правительство объявило, что мы отправим дополнительную партию бронетранспортеров. Две партии. Одна из них должна прибыть очень скоро в Украину», — сказал Ландсбергис на пресс-конференции в Одессе.

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По его словам, ВСУ знают, где лучше их использовать.

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«С другой стороны, мы пытались быть адвокатом, во многих случаях напоминая нашим партнерам и союзникам и в ЕС, и в НАТО, что этого все еще недостаточно», — сказал Лансбергис.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что война, развязанная Москвой против Украины, должна закончиться безусловной капитуляцией РФ.

Он подчеркнул: украинские военные ежедневно превосходят все ожидания, и Украина заслужила полную поддержку партнеров в привлечении российского диктатора Владимира Путина к ответственности.

https://www.youtube.com/watch?v=HRMk6l33SM4&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Литва Военная помощь Война России против Украины

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