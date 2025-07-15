На какие образовательные льготы имеют право УБД и их дети (Фото: Минобороны)

Сотни тысяч защитников и защитниц Украины ныне имеют статус участника боевых действий. По законодательству им гарантируют определенные льготы. В частности, ветераны и их дети в возрасте до 23 лет имеют ряд образовательных льгот.

Какие это льготы и как ими воспользоваться — объясняют эксперты Юридического Гончаренко центра.

На какие образовательные льготы имеют право УБД и их дети

Льготы и скидки на обучение предоставляются как самим участникам боевых действий, так и их детям. Эта норма указана в Законе Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Они распространяются на получение образования на дневной форме обучения в государственных учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

В частности, участники боевых действий и их дети имеют право на:

▪ обучение за средства местного или государственного бюджета;

▪ льготные долгосрочные кредиты на обучение;

▪ социальные стипендии;

▪ бесплатное обеспечение учебниками и доступ к интернету в образовательных учреждениях;

▪ первоочередное поселение и бесплатное проживание в общежитиях.

Как воспользоваться льготой на бесплатное обучение

В процессе поступления следует предупредить приемную комиссию образовательного учреждения о наличии льготы, чтобы ее внесли в государственную базу — после этого она будет учитываться при формировании рейтингового списка.

«Следующим шагом следует сдать вступительные испытания или пройти собеседование. Если в результате вам не удалось сразу поступить на бюджет, как участник боевых действий (или ребенок УБД) вы можете рассчитывать, что вас переведут на вакантное бюджетное место. Например, при поступлении в учреждения высшего образования оно может появиться, если кто-то из рекомендованных на бюджет абитуриентов не выполнит условия и вовремя не подаст документы. Тогда вам нужно составить заявление на имя директора/ректора заведения с просьбой перевести на вакантное бюджетное место», — отмечает директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.

Если же учебное заведение отказывает в льготных условиях поступления, обратиться за помощью можно в Министерство образования и науки Украины.

На какую социальную стипендию претендуют участники боевых действий и их дети

Участники боевых действий и их дети могут также рассчитывать на получение социальной стипендии, если они зачислены на бюджетную форму обучения и не имеют академической задолженности.

Размеры ежемесячной социальной стипендии составляют:

▪ для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования — 450 грн в месяц;

▪ для студентов заведений профессионального предвысшего образования — 890 грн в месяц;

▪ для студентов заведений высшего образования, научных учреждений — 1180 грн в месяц.

Чтобы оформить социальную стипендию, нужно обратиться в администрацию учебного заведения и написать соответствующее заявление, приложив к нему копию удостоверения участника боевых действий. Если такое удостоверение еще не оформлено, достаточно предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если еще не оформлено удостоверение УБД.

При необходимости обжаловать отказ в предоставлении этих гарантий участники боевых действий и их дети могут обратиться на горячую линию Бесплатной юридической помощи от государства. Проконсультировать могут по номеру 0 800 213 103.

Бесплатную юридическую помощь оказывают также на горячей линии Юридического Гончаренко центра.