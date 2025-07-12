Жилье ветеранам: как получить от государства, куда обращаться и какие нужно документы — инструкция
Чтобы получить жилье или денежную компенсацию, ветерану необходимо стать на квартирный учет. Далее — очередь, решение и предоставление жилья или компенсации.
Подробно о том, как ветерану войны получить от государства жилье, объяснили в Министерстве по делам ветеранов Украины.
Кто может стать на учет
Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к одной из категорий:
▪ Участники боевых действий;
▪ Лица с инвалидностью вследствие войны;
▪ Семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
▪ ВПЛ (внутренне перемещенные лица).
Какие есть основания для получения жилья
При каких условиях можно претендовать на жилье от государства:
▪ жилая площадь — меньше нормы по региону;
▪ две и более семьи в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола (старше 9 лет);
▪ тяжелые хронические заболевания (невозможно жить с другими членами семьи или в коммунальной квартире);
▪ жилье не соответствует санитарным/техническим нормам;
▪ проживание в общежитии или коммуналке;
▪ аренда (государственное, общественное, частное — по договору не менее 5 лет).
Какие документы нужно подать
Перечень необходимых документов:
▪ заявление о постановке на учет (подписанное всеми членами семьи);
▪ справка о регистрации места жительства (на каждого члена семьи);
▪ копия удостоверения (УБД / инвалидность / член семьи погибшего);
▪ справки о пребывании на учете по месту работы (или отсутствии такого учета);
▪ справки о статусе ВПЛ (для всех членов семьи).
Куда обращаться
С заявлением можно обратиться в:
▪ ЦПАУ;
▪ исполком сельского, поселкового или городского совета;
▪ райгосадминистрацию в городе Киеве (по месту жительства).
Решение принимается в течение месяца. Вы получите письменный ответ с датой постановки на учет или причинами отказа.
Как получить жилье
1. После постановки на учет — ждете своей очереди (общая, первоочередная или внеочередная).
2. Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета.
3. После решения — получаете ордер и ключи от жилья.
Денежная компенсация
Кому полагается:
▪ лицам с инвалидностью I-II группы вследствие войны;
▪ семьям погибших Защитников и Защитниц Украины.
Какие условия:
▪ находитесь на квартирном учете;
▪ жилая площадь в собственности менее 13,65 м² на человека.
Важно знать, что жилье или компенсацию можно получить только после постановки на учет. Это — ключевой шаг, который открывает доступ к государственной поддержке.