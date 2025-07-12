Как ветерану получить жилье от государства — пошаговая инструкция (Фото: mtot.gov.ua)

Чтобы получить жилье или денежную компенсацию, ветерану необходимо стать на квартирный учет. Далее — очередь, решение и предоставление жилья или компенсации.

Подробно о том, как ветерану войны получить от государства жилье, объяснили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Кто может стать на учет

Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к одной из категорий:

▪ Участники боевых действий;

▪ Лица с инвалидностью вследствие войны;

▪ Семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

▪ ВПЛ (внутренне перемещенные лица).

Какие есть основания для получения жилья

При каких условиях можно претендовать на жилье от государства:

▪ жилая площадь — меньше нормы по региону;

▪ две и более семьи в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола (старше 9 лет);

▪ тяжелые хронические заболевания (невозможно жить с другими членами семьи или в коммунальной квартире);

▪ жилье не соответствует санитарным/техническим нормам;

▪ проживание в общежитии или коммуналке;

▪ аренда (государственное, общественное, частное — по договору не менее 5 лет).

Какие документы нужно подать

Перечень необходимых документов:

▪ заявление о постановке на учет (подписанное всеми членами семьи);

▪ справка о регистрации места жительства (на каждого члена семьи);

▪ копия удостоверения (УБД / инвалидность / член семьи погибшего);

▪ справки о пребывании на учете по месту работы (или отсутствии такого учета);

▪ справки о статусе ВПЛ (для всех членов семьи).

Куда обращаться

С заявлением можно обратиться в:

▪ ЦПАУ;

▪ исполком сельского, поселкового или городского совета;

▪ райгосадминистрацию в городе Киеве (по месту жительства).

Решение принимается в течение месяца. Вы получите письменный ответ с датой постановки на учет или причинами отказа.

Как получить жилье

1. После постановки на учет — ждете своей очереди (общая, первоочередная или внеочередная).

2. Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета.

3. После решения — получаете ордер и ключи от жилья.

Денежная компенсация

Кому полагается:

▪ лицам с инвалидностью I-II группы вследствие войны;

▪ семьям погибших Защитников и Защитниц Украины.

Какие условия:

▪ находитесь на квартирном учете;

▪ жилая площадь в собственности менее 13,65 м² на человека.

Важно знать, что жилье или компенсацию можно получить только после постановки на учет. Это — ключевой шаг, который открывает доступ к государственной поддержке.