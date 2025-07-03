Льготы УБД на коммуналку 2025: кто может получить скидку, куда обращаться и перечень документов

Льготы УБД в 2025 году (Фото: Bumble-Dee / Depositphotos)

Украинские военные могут платить меньше за коммунальные услуги. Льготы доступны для участников боевых действий, ветеранов войны и членов семей погибших.

На какие коммунальные услуги предоставляются льготы

Защитники, которые сегодня защищают (или защищали) Украину, имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с действующим законодательством, сюда входят услуги:

▪ по управлению многоквартирным домом;

▪ по поставке и распределению природного газа, электрической энергии, по поставке горячей воды, тепловой энергии для отопления;

▪ централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода;

▪ вывоз мусора;

▪ приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кому предоставляют льготы и размеры скидки

Кто может получить льготу и размер скидки:

▪ участники боевых действий и участники Революции достоинства — 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;

▪ участники войны — 50% скидки;

▪ лица с инвалидностью вследствие войны — 100% скидки;

▪ члены семей погибших — 50% скидки.

Куда обращаться за назначением

За назначением льготы необходимо обратиться в орган Пенсионного Фонда, подать заявление лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте.

Также заявления с необходимыми документами и сведениями принимаются:

▪ в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций;

▪ в ЦПАУ.

Если есть доступ к интернету, то удобнее всего это сделать онлайн:

▪ через портал электронных услуг ПФУ (на портале необходимо авторизоваться с помощью электронной подписи, в разделе Все услуги выбрать Заявление на жилищную субсидию или льготу, и далее заполнить предложенные формы);

▪ через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Какие документы нужны и как упростили процесс оформления

Перечень необходимых документов:

▪ паспорт;

▪ документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);

▪ учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

В заявлении также указываются реквизиты организаций, предоставляющих услуги, лицевые счета в них.

Напомним, что оформление льготы для ветеранов войны было значительно упрощено, а количество документов, необходимых для ее оформления, — уменьшено. Поэтому военным достаточно лишь подать в ПФУ соответствующее упрощенное Заявление (о постановке на учет льготника и о назначении льготы одновременно). Ранее — это были два отдельных процесса.

Могут ли оформить льготы родственники УБД

Если военнослужащий, имеющий соответствующий статус, находится на фронте, или в госпитале, или по каким-то другим причинам не имеет возможности лично подать заявление, за него это могут сделать члены семьи, на которых распространяется льгота.

Например, нетрудоспособные отец или мать, муж или жена. Для этого нужно будет приложить документ, подтверждающий вашу родственную связь. Это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении и тому подобное.

Пенсионный фонд рассмотрит заявление в течение 10 дней, и в течение 3-х дней — обязательно сообщит о принятом решении.

Как работает льгота и куда приходят выплаты

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг монетизированы, то есть они предоставляются в денежной форме.

Льготник должен ежемесячно самостоятельно оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, а Пенсионный фонд будет выплачивать ему сумму льготы, перечисляя ее на банковский счет, открытый в уполномоченном банке, или через отделение АО Укрпочта.

Способ выплаты указывается в заявлении.