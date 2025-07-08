Для украинских военных и участников боевых действий государство предусмотрело десятки льгот. В частности, бесплатное лечение, налоговые каникулы, скидки на коммуналку, трудовые гарантии.

Полную подборку льгот, которые действуют для УБД и защитников в 2025году собрали эксперты Юридического Гончаренко центра.

Льготы на коммуналку

Участники боевых действий имеют право на 75% скидки на оплату жилья, воды, газа, электроэнергии и отопления в пределах социальных норм. Если защитник получил инвалидность вследствие войны — скидка составляет 100%.

Эта льгота распространяется не только на самого военнослужащего, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним:

▪ жену или мужа;

▪ несовершеннолетних детей;

▪ совершеннолетних детей-студентов (до 23 лет), которые не имеют собственной семьи;

▪ нетрудоспособных родителей.

Оформить льготу можно через ЦНАП, управление соцзащиты или Пенсионный фонд. Нужно иметь удостоверение УБД или другой подтверждающий документ, а также предоставить данные о составе семьи. Все льготы регистрируются в Едином государственном автоматизированном реестре льготников.

Медицинское обслуживание: бесплатное лечение и реабилитация

Военнослужащие и УБД имеют гарантированное право на бесплатное лечение в государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Это включает в себя:

▪ амбулаторное и стационарное лечение;

▪ получение бесплатных лекарств по рецепту;

▪ обследование и диагностику;

▪ ежегодную диспансеризацию;

▪ зубопротезирование (кроме драгоценных материалов);

▪ санаторно-курортное лечение.

«Отдельно стоит упомянуть о проекте медицинского сопровождения ветеранов, который начал действовать в 2024 году. Он предусматривает комплексное ведение пациента — от семейного врача до профильных специалистов и психологов. Для этого достаточно подписать декларацию с врачом и предоставить документы, подтверждающие статус», — объясняет директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.

В случае ранения или ампутации государство гарантирует реабилитацию, протезирование и дальнейшее медицинское сопровождение. В некоторых случаях предоставляется помощь за рубежом.

Образовательные возможности для защитников и их детей

Участники боевых действий имеют право бесплатно получать образование в государственных и коммунальных вузах. Это право распространяется и на детей защитников — до 23 лет.

Для детей погибших военнослужащих предусмотрели полное освобождение от платы за обучение, первоочередное зачисление и предоставление социальных стипендий.

Также закон позволяет брать кредит на оплату обучения под 3% годовых сроком до 15 лет, причем начинать его выплачивать можно после завершения обучения. В вузах и колледжах действуют социальные стипендии: более 1000 грн ежемесячно в зависимости от уровня заведения.

Дополнительно действует приоритет на поселение в общежитие. Однако стоит помнить, что большинство этих льгот распространяется только на дневную форму обучения.

Трудовые гарантии для защитников

Для военных и УБД предусмотрены особые трудовые права. Они имеют право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 14 дней (с оплатой) и возможность брать обычный отпуск в удобное для себя время.

В случае болезни оплата больничного составляет 100% независимо от трудового стажа.

В случае сокращения штата участник боевых действий имеет преимущественное право остаться на должности. Для мобилизованных работников действует четкая норма: место работы и средний заработок сохраняются на время службы.

Также им гарантируется сохранение непрерывного трудового стажа, даже если они находятся в плену или пропали без вести.

Освобождение от налогов и сборов

Защитники Украины имеют право не платить ряд налогов. В частности, участники боевых действий освобождаются от уплаты земельного налога (в пределах норм: например, до 0,25 га в пределах села, 0,1 га — в городе) на один земельный участок каждого типа.

Также военные, которые проходят службу, не платят военный сбор (1,5%) с зарплаты.

Они освобождаются и от уплаты судебного сбора, когда подают иски, касающиеся реализации их прав, льгот или социального обеспечения.

Предприниматели, которые служат в ВСУ, имеют право не платить единый налог и ЕСВ на период мобилизации. Также не облагаются налогом бронежилеты, каски, медицинские препараты, которые ввозятся из-за рубежа для нужд армии.

Кредитные каникулы

Если военнослужащий или УБД имеет кредиты, он может воспользоваться правом на кредитные каникулы.

Это означает, что банк не имеет права начислять пеню, штрафы или проценты за просрочку во время мобилизации и службы. Также не допускается принудительное взыскание долга или арест имущества.

Для этого нужно предоставить кредитору документальное подтверждение прохождения военной службы — например, копию военного билета или справку из части.

Кредитные каникулы могут длиться до завершения службы, а в отдельных случаях — и дольше. Но следует учитывать, что некоторые кредиты (в частности, ипотека или автокредиты) могут действовать по отдельным правилам.

Бесплатный проезд

Участники боевых действий имеют право бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта — городским, пригородным и междугородним, кроме коммерческих маршруток.

Дополнительно каждые два года они имеют право бесплатно проехать в любой пункт Украины и обратно по железной дороге, автобусом или самолетом. Также один раз в год государство гарантирует 50% скидку на междугородний проезд.

Если военному незаконно отказывают в льготном проезде, нужно обязательно фиксировать ситуацию: делать фото, записывать данные перевозчика, вызывать полицию, подавать жалобы в Укртрансбезопасность или органы местного самоуправления. За отказ предусмотрен штраф — 850 грн.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.