«По-геройски поступил». Храпчинский, комментируя гибель летчика Устименко, рассказал о российской тактике запуска ракет «тандемом»

Во время рекордного воздушного удара РФ в ночь на 29 июня Украина потеряла четвертый F-16: отражая массированную атаку РФ, погиб летчик Максим Устименко.

По данным военных, пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

«Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел… Погиб, как Герой!» — написали в Воздушных силах.

Заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV рассказал, как это могло произойти.

Анатолий Храпчинский заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы бывший офицер Воздушных сил

Искренние соболезнования семье Максима.

На самом деле большинство пилотов, выполняя такие боевые задачи, неоднократно спасая, например, населенный пункт, чтобы не упасть в населенном пункте, отводили самолеты.

Давайте вспомним 2014 год, когда был сбит наш транспортный самолет Голубой стежи (подразделения Военно-транспортной авиации Украины — Ред.). Это, кстати, та бригада авиационной, в которой я служил. И эти ребята, экипаж — это тот экипаж, с которым я летал. Тоже было принято решение об отводе самолета от города для того, чтобы не нанести больший вред гражданскому населению.

И здесь по-геройски поступил пилот. Надо говорить прежде всего о боли потери пилота, а ни в коем случае не о технике, потому что железо — это есть железо. Железо можно восстановить. А пилота… Опять — искренние соболезнования.

Не хочу делать какие-то конкретные выводы, потому что, во-первых, нет полной информации и картины, что происходило. Понятно, что Воздушные силы качественно описали ситуацию и дали понять, в чем основная причина.

Но давайте вспомним, что у нас даже во время уже полномасштабного вторжения были случаи, когда, например, наши пилоты влетали в обломки шахедов или каких-либо других средств поражения.

Потому что враг неоднократно использовал, например, несколько средств поражения, даже ракеты, которые летят тандемным путем, когда одна ракета [летит] под другой ракетой. И когда пилот выходит на выполнение задачи, например, по уничтожению одной ракеты, а встречает несколько, то это может привести к последствиям — когда, например, разрыв этих боеприпасов приведет к повреждению самолета и невозможности дальнейшего управления [им].