Зеленский поручил выяснить причины гибели пилота F-16 Устименко

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснять все обстоятельства гибели пилота F-16 Максима Устименко в ночь на 29 июня. Об этом глава государства написал в Telegram.

«К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и побратимам. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо», — написал президент.

Зеленский подчеркнул, что Москва «не остановится, пока имеет возможность наносить массированные удары».

Только за эту неделю РФ использовала против Украины более 114 ракет, более чем 1270 дронов и почти 1100 КАБов, заявил президент.

«Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру. Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора», — написал Зеленский.

По его словам, Украине нужно усиливать ПВО.

«То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров», — заявил глава государства.

Летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко погиб на самолете F-16, отражая массированную атаку РФ в ночь на 29 июня, сообщили в Воздушных силах.

По данным военных, пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

«Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел… Погиб как Герой!» — написали в Воздушных силах.

Это стало четвертой потерей истребителя F-16.

Массированная атака РФ на Украину 29 июня — главное

В ночь на 29 июня Россия массированно атаковала Украину десятками групп шахедов, баллистикой и крылатыми ракетами, в частности Калибрами с моря и ракетами с самолетов Ту-95МС. В ряде городов прогремели взрывы, под ударом был также запад Украины.

Удары по Полтавщине были направлены на уничтожение промышленных предприятий и критической инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.

В Дрогобыче Львовской области исчез свет в некоторых районах. В Ивано-Франковской области обломки вражеских ракет упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Большовцовской общин Ивано-Франковского района. В селе Нараевка пострадала женщина, ее госпитализировали.

В Смеле Черкасской области пострадали шесть человек в результате удара по многоэтажке.

Как сообщили в Воздушных силах, российские войска атаковали Украину 537 воздушными целями и осуществили самую массированную атаку за все время. Предыдущая включала 499 целей РФ (20 ракет и 479 дронов) в ночь на 9 июня 2025 года.