В Латвии планируют дополнительно проверять граждан РФ и Беларуси при въезде в страну

3 августа, 17:03
При выдаче виз или видов на жительство будет проводиться дополнительная проверка граждан Беларуси и России (Фото:marekssteins/pixabay.com)

При выдаче виз или видов на жительство будет проводиться дополнительная проверка граждан Беларуси и России (Фото:marekssteins/pixabay.com)

Власти Латвии планируют ввести дополнительные проверки для всех граждан России и Беларуси при въезде в страну. Об этом сообщает латвийский ресурс Delfi.

МВД страны подготовило поправки к правилам о государствах, граждане которых, претендуя на визу и вид на жительство, проходят проверки. Поправки проходят стадию согласования.

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Служба государственной безопасности Латвии рекомендует проверять въезжающих из Беларуси, Камеруна и всей РФ. Уточняется, что раньше проводилась дополнительная проверка граждан РФ, с адресом проживания или местом рождения которых была Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия.

Когда правительство Латвии внесет изменения в правила, при выдаче виз или видов на жительство будет проводиться дополнительная проверка граждан Беларуси и России, чтобы оценить, не будет ли въезд иностранца представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

1 августа Латвия приостановила действие соглашения со страной-агрессором Россией об упрощении поездок для жителей приграничных регионов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Беларусь Латвия

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