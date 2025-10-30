Ситуация в зоне ответственности группировки войск Курск остается стабильной и под контролем украинских сил. Несколько украинских подразделений продолжают удерживать позиции на территории России.

Об этом в четверг, 30 октября, в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель группировки Курск Александр Неизвестный.

По его словам, направление остается активным, хотя штурмовые действия со стороны врага несколько уменьшились.

«Хотя от создания заявленной ими „буферной зоны“, враг не отказывается. Мы со своей стороны срываем эти намерения. Некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации. То есть группировка войск Курск продолжает выполнять поставленные боевые задачи», — отметил Неизвестный.

Спикер добавил, что на этом направлении армия РФ активно использует беспилотники различных типов. В течение суток российские войска осуществляют до 15 авиаударов с применением управляемых авиабомб.

«Один удар — это примерно 30 КАБов ложится. В глубину операционной зоны их применяют все реже и реже. Ими стремятся нанести ущерб именно боевым порядкам нашей группировки», — добавил Неизвестный.

Украинские военные начали Курскую операцию 6 августа 2024 года. В течение полугода ВСУ удерживали город Суджа, расположенный у границы Украины с Россией, а также контролировали значительные территории Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.

Весной 2025 года российские войска смогли восстановить контроль над городом Суджа, а также над Суджанским и Кореневским районами. Позже они оккупировали часть Сумского района, захватив несколько сел на границе. Однако летом того же года ВСУ удалось отбросить российские подразделения и вернуть часть захваченных территорий.

Инфографика: NV

30 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумскую область.

Глава украинского государства также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции.

27 июля Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения Сил обороны Украины, которые входят в состав группировки войск «Курск», освободили от российских оккупантов село Кондратовка в Сумской области.

7 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия контролирует на территории РФ в Курской области около 50 кв. км, сковывая благодаря этому значительные российские силы.