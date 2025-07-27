Подразделения Сил обороны Украины, входящие в состав группировки войск Курск, освободили от российских оккупантов село Кондратовка в Сумской области.

Об этом 27 июля сообщили представители Страткома ВСУ

«На данный момент в освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия. Борьба продолжается! Вместе победим!», — сообщили они.

25 июля представители DeepState сообщили, что 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ освободил село Кондратовка в Сумской области.

По данным аналитического проекта, во время операции украинские бойцы нанесли значительные потери врагу. В частности, были ликвидированы батальон 40-го отдельного мотострелкового полка, батальон 155 ОБрМП, батальон 30-й отдельной мотострелковой бригады и их комбата.

Как отметили в DeepState, российская пехота некоторое время находилась в окружении.

«В первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП. Очередной раз подразделение продемонстрировало, что у нас есть те, кто способен проводить качественные наступательные действия», — подытожили представители проекта.

Ранее, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумщину.

Глава украинского государства также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции, цель которой достигается уже почти 10 месяцев.

19 июля ISW отмечал, что россияне атаковали в районе Кондратовки и Андреевки, а также в районе Юнаковки и Варачино.

При этом ВСУ контратаковали в районе Кондратовки и Андреевки, а также в районе Садков и Яблоновки, подытожили в ISW.