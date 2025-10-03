«Средний возраст — около 20 лет». По меньшей мере 60 срочников армии РФ погибли во время Курской операции ВСУ — росСМИ
По информации издания Важные истории, средний возраст российских срочников, погибших во время операции ВСУ в Курской области — около 20 лет (Фото: REUTERS/Jorge Silva)
Во время наступательнойоперации ВСУ в Курской области летом-осенью 2024 года погибли как минимум 60 срочников из армии страны-агрессора РФ.
Такую статистику опубликовало 3 октября российское издание Важные истории со ссылкой на сообщения СМИ, публикации родственников срочников в соцсетях и реестр наследственных дел.
«Почти половина из них погибла в течение первых семи дней после начала операции ВСУ 6 августа 2024 года. Однако срочники продолжали нести потери и на протяжении сентября 2024-го — в этот месяц погибли как минимум 20 человек», — пишет издание.
По информации Важных историй, средний возраст погибших срочников в данной группе — около 20 лет.
«Погибли призывники из 34 российских регионов, в том числе по пять — из Краснодарского и Красноярского краев, четыре — из Алтайского края, по трое — из Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Бурятии и Дагестана», — пишет издание.
Если судить по сообщениям родственников в соцсетях, в первый же день, 6 августа 2024 года, в Новоивановке (Курская область) погибли пять солдат-срочников — артиллеристов из гаубичного взвода 30-й бригады (в/ч 62048). Еще четверо из этого же подразделения до сих пор числятся пропавшими без вести.
По информации Важных историй, как минимум по восемь срочников погибли 7 и 10 августа, большинство из них служили в 488-м полку (в/ч 12721 в городе Клинцы, Брянская область).
«Двое из 473-го Окружного учебного центра (в/ч 31612 в Елани Свердловской области) находились на позициях в Свердликово непосредственно на границе с Украиной — они погибли на второй день операции ВСУ», — пишет издание.
По данным Важных историй, еще более 60 срочников могут считаться пропавшими без вести во время операции украинских войск в Курской области. При этом почти два десятка россиян из армии РФ, с которыми не было связи в первые дни наступления ВСУ, позже, как показывает их активность в соцсетях, сумели избежать уничтожения.
Как писала Российская служба ВВС, до начала украинской операции в Курской области в ходе войны, которую Кремль развязал против Украины, погибли 159 срочников из армии РФ. Таким образом, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину число погибших российских срочников достигло 219, сообщили в Важных историях
При этом, в апреле 2025 года украинский проект Хочу жить опубликовал список из 217 имен погибших российских солдат-срочников — прием в него вошли не только боевые потери (18 человек потеряли жизнь в результате суицида или от рук сослуживцев).
Украинские военные начали Курскую операцию 6 августа 2024 года. В течение полугода ВСУ удерживали город Суджа, расположенный у границы Украины с Россией, а также контролировали значительные территории Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.
Весной 2025 года российские войска смогли восстановить контроль над городом Суджа, а также над Суджанским и Кореневским районами. Позже они оккупировали часть Сумского района, захватив несколько сел на границе. Однако летом того же года ВСУ удалось отбросить российские подразделения и вернуть часть захваченных территорий.
30 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумщину.
Глава украинского государства также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции.
27 июля Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения Сил обороны Украины, входящие в состав группировки войск Курск, освободили от российских оккупантов село Кондратовка в Сумской области.
7 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия контролирует на территории РФ в Курской области около 50 кв. км, сковывая благодаря этому значительные российские силы.
Позднее в Силах специальных операций (ССО) ВСУ сообщили, что в ночь на 18 сентября нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.
В результате удара были поражены вражеская база хранения материальных средств, склады с боеприпасами, а также место скрытого размещения вооружения и военной техники бригады, сообщили украинские офицеры.