По информации издания Важные истории, средний возраст российских срочников, погибших во время операции ВСУ в Курской области — около 20 лет (Фото: REUTERS/Jorge Silva)

Во время наступательнойоперации ВСУ в Курской области летом-осенью 2024 года погибли как минимум 60 срочников из армии страны-агрессора РФ.

Такую статистику опубликовало 3 октября российское издание Важные истории со ссылкой на сообщения СМИ, публикации родственников срочников в соцсетях и реестр наследственных дел.

«Почти половина из них погибла в течение первых семи дней после начала операции ВСУ 6 августа 2024 года. Однако срочники продолжали нести потери и на протяжении сентября 2024-го — в этот месяц погибли как минимум 20 человек», — пишет издание.

По информации Важных историй, средний возраст погибших срочников в данной группе — около 20 лет.

«Погибли призывники из 34 российских регионов, в том числе по пять — из Краснодарского и Красноярского краев, четыре — из Алтайского края, по трое — из Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Бурятии и Дагестана», — пишет издание.

Если судить по сообщениям родственников в соцсетях, в первый же день, 6 августа 2024 года, в Новоивановке (Курская область) погибли пять солдат-срочников — артиллеристов из гаубичного взвода 30-й бригады (в/ч 62048). Еще четверо из этого же подразделения до сих пор числятся пропавшими без вести.

По информации Важных историй, как минимум по восемь срочников погибли 7 и 10 августа, большинство из них служили в 488-м полку (в/ч 12721 в городе Клинцы, Брянская область).

«Двое из 473-го Окружного учебного центра (в/ч 31612 в Елани Свердловской области) находились на позициях в Свердликово непосредственно на границе с Украиной — они погибли на второй день операции ВСУ», — пишет издание.

По данным Важных историй, еще более 60 срочников могут считаться пропавшими без вести во время операции украинских войск в Курской области. При этом почти два десятка россиян из армии РФ, с которыми не было связи в первые дни наступления ВСУ, позже, как показывает их активность в соцсетях, сумели избежать уничтожения.

Как писала Российская служба ВВС, до начала украинской операции в Курской области в ходе войны, которую Кремль развязал против Украины, погибли 159 срочников из армии РФ. Таким образом, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину число погибших российских срочников достигло 219, сообщили в Важных историях

При этом, в апреле 2025 года украинский проект Хочу жить опубликовал список из 217 имен погибших российских солдат-срочников — прием в него вошли не только боевые потери (18 человек потеряли жизнь в результате суицида или от рук сослуживцев).

Украинские военные начали Курскую операцию 6 августа 2024 года. В течение полугода ВСУ удерживали город Суджа, расположенный у границы Украины с Россией, а также контролировали значительные территории Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.

Весной 2025 года российские войска смогли восстановить контроль над городом Суджа, а также над Суджанским и Кореневским районами. Позже они оккупировали часть Сумского района, захватив несколько сел на границе. Однако летом того же года ВСУ удалось отбросить российские подразделения и вернуть часть захваченных территорий.

Инфографика: NV

30 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумщину.

Глава украинского государства также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции.

27 июля Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения Сил обороны Украины, входящие в состав группировки войск Курск, освободили от российских оккупантов село Кондратовка в Сумской области.

7 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия контролирует на территории РФ в Курской области около 50 кв. км, сковывая благодаря этому значительные российские силы.

Позднее в Силах специальных операций (ССО) ВСУ сообщили, что в ночь на 18 сентября нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.

В результате удара были поражены вражеская база хранения материальных средств, склады с боеприпасами, а также место скрытого размещения вооружения и военной техники бригады, сообщили украинские офицеры.