«После увиденного готовы вспахивать всю землю мира». Кулеба с послами Украины посетили Николаев — фото

25 декабря, 08:51
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Дмитрий Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba/Facebook)

Дмитрий Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba/Facebook)

Руководство Министерства иностранных дел Украины во главе с Дмитрием Кулебой вместе с украинскими послами посетили Николаев.

Как рассказал глава МИД в субботу, 24 декабря, дипломатическая команда отправилась в город после конференции послов Война и новые горизонты в мире.

«Мы побывали там, где война особенно ощутима. Где разрушены дома и судьбы. Где украинский народ потом и кровью борется за свое право на существование. Где слова "территориальная целостность", "российская агрессия", "российский ракетный террор", которые мы ежедневно повторяем на международных площадках, это ежедневная боль и ежедневная реальность», — написал Кулеба в Facebook.

Видео дня

Dmytro Kuleba/Facebook
Фото: Dmytro Kuleba/Facebook

В Николаеве дипломаты побывали на Судостроительном, поднялись на недостроенный крейсер, увидели разрушенные в результате российских ударов Николаевский лицей №2 и Николаевскую ОГА и посетили Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, атакованный ракетами оккупантов. Также послам вручили флаги Украины, подписанные военными, которые освобождали Херсон — дипломаты заберут их в мировые столицы.

Dmytro Kuleba/Facebook
Фото: Dmytro Kuleba/Facebook
Dmytro Kuleba/Facebook
Фото: Dmytro Kuleba/Facebook

«Увидев последствия российской агрессии своими глазами, мы готовы еще больше 24 часов в сутки и 365 дней в году вспахивать всю землю мира ради Украины и на нашу победу. Убеждать партнеров и тех, кто до сих пор играет в "нейтральность". Добиваться новых результатов для нашей страны, везти новое оружие, новое энергооборудование, загонять российских негодяев в еще более глубокую изоляцию», — подчеркнул Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid0Z7m2LAbbVDXUnK4px9wE3gF4E32eXQ5T4u4dYFovDmEca7haE4paArmw52NbqnCkl
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Николаев Посол Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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