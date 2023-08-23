«Неплохо отработали сегодня». В Крыму находится около 200 российских военных объектов. Когда их уничтожат — Свитан 23 августа, 14:26 NV Премиум Взрыв российской системы С-400 Триумф на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму (Фото:Скриншот видео ГУР)

Украинская подготовка оккупированного Россией Крыма к боевым действиям затягивается, заявил в эфире Radio NV полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан, комментируя удар по территории оккупированного Крыма, во время которого был уничтожен российский ЗРК С-400 Триумф.

Он считает, в Крыму находится около 200 военных объектов, которые должны быть выведены из строя. ВСУ, как оценивает Свитан, отработали 15−20% от этого общего количества.

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Роман Свитан военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Недостаточное количество беспилотников, ракет, которые выполняют боевые задачи. У России в Крыму минимум 150 стационарных военных объектов, которые должны быть выведены из строя для захода в Крым наших войск, по крайней мере, планируемого.

150 — это минимум. И еще около 50 мобильных военных центров, блоков есть по Крыму. То есть около 200 военных объектов.

Нанесение ударов, которые сейчас происходят, это где-то 15−20% от общего количества. Не хватает беспилотников, ракет, систем поражения, это видно.

