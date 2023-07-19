В Крыму на полигоне горит склад боеприпасов. Оккупанты перекрыли автодорогу от Керчи до Севастополя, готовят «эвакуацию» 19 июля, 07:06 На полигоне в оккупированном Крыму горит склад с боеприпасами, в Сети публикуют видео (Фото:Скриншот видео/Telegram)

Российские оккупанты заявили, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь). Говорят о пожаре на одном из полигонов.

Об этом гауляйтер Сергей Аксенов заявил в среду утром, 19 июля.

По его словам, огонь вспыхнул на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова. Причины пожара Аксенов не назвал. Как пишет российский ресурс Baza, горит и взрывается склад боеприпасов армии РФ возле города Старый Крым.

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«Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время», — написал он в Telegram, добавив вскоре карту, согласно которой, объезд делать придется по старой феодосийской трассе.

Фото: Аксенов/Telegram

Оккупационный «глава» Крыма говорит, что из прилегающей к полигону зоны хотят «временно эвакуировать» жителей четырех населенных пунктов. По его словам, это более двух тысяч человек.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.