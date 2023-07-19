«Будет влиять на боевые действия». Военный эксперт — о пожаре на складе боеприпасов в Крыму 19 июля, 11:22 NV Премиум Пожар на складе боеприпасов в Крыму (Фото:Скриншот из видео)

В Крыму на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе горит склад боеприпасов, из-за чего оккупанты перекрыли автодорогу от Керчи до Севастополя и якобы готовят «эвакуацию» более двух тысяч человек.

Информацию в эфире Radio NV прокомментировал военный обозреватель Денис Попович.

«В Крыму много разнообразных военных объектов, которые могут интересовать тех, кто их обстреливает. Это, очевидно, один из них. Мы помним, что россияне превратили Крым в большую военную базу, где и склады, и расположение войск, и все, что угодно. Это еще один склад с боеприпасами, который был взорван. И это будет иметь так или иначе свое влияние на ведение боевых действий со стороны российской армии», — отметил Попович.

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Ранее, в ночь на 17 июля, на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Гауляйтер Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Инфографика: NV