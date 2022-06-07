Кремль поручил коллаборантам в Херсонской области подготовить псевдореферендум до осени — глава ОВА 7 июня, 23:58 Цей матеріал також доступний українською Митинг против российских оккупантов в Херсоне, 27 апреля 2022 года (Фото:Video Obtained By Reuters via REUTERS)

Российские оккупанты поручили своим марионеткам в Херсоне до осени подготовить псевдореферендум о «включении» области в состав страны-агрессора.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в эфире всеукраинского марафона во вторник, 7 июня.



По словам Лагуты, накануне в облгосадминистрации Херсона прошло большое совещание коллаборантов с участием замглавы администрации главы Кремля. Тот поручил «к осени подготовить „референдум“ о включении области в состав РФ».



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«Это последнее их решение. Были разные: сначала „республика“, потом „присоединение“ к Крыму, теперь „присоединение“ к РФ», — отметил он.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что защитники Украины освободят Херсонскую область, какие бы планы в отношении региона не строил кремлевский режим:

«Единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонской области — прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты».

28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате наступления украинских сил оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области. 1 июня Геннадий Лагута заявил, что защитники Украины освободили более 20 населенных пунктов в области.

Россияне теряют позиции в Херсонской области – Александр Мусиенко, Центр военно-правовых исследований https://www.youtube.com/embed/NZ3qMODAgCs

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