Коррупционный скандал с Князевым. ВАКС отклонил изменение меры пресечения соучастнику — адвокату Горецкому 30 мая, 15:47 Заседание ВАКС (Фото:Суспільне)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляционную жалобу об изменении меры пресечения в отношении адвоката Олега Горецкого, подозреваемого в пособничестве экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Горецкого будут держать под стражей в течение 60 дней с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн, сообщает Суспільне.

Сообщается, что инициатором апелляции является адвокат Горецкого Богдан Коваль. Он назвал содержание под стражей необоснованным, а залог в размере 80 млн «нереален для внесения».



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«Мы просим суд определить размер залога, который будет соответствовать соразмерности. И будет реальной альтернативой», — сказал Коваль.



Зато сторона защиты предложила круглосуточный домашний арест и залог «соразмерный настоящим доходам».



Сам Горецкий также считает ссылки на многочисленные имущественные состояния «манипулятивным», поскольку его средства и имущество арестованы.



«Кроме того, все доходы не получены за месяц или год, а с начала моей адвокатской деятельности с 2007 года. Все активы покупались постепенно. Относительно других рисков, таких как сокрытие или выезд за границу. Я с начала полномасштабного вторжения не покидал Украину. Это моя принципиальная позиция», — подчеркнул он.



Прокурор Александр Омельченко не поддержал ходатайство об изменении меры пресечения, поскольку, по его мнению, домашний арест позволит Горецкому влиять на ход дела, поскольку подозреваемый может пользоваться телефоном и встречаться с соучастниками уголовного производства.



15 мая Председателя Верховного Суда Всеволода Князева поймали на взятке в 3 млн долларов.



16 мая Князев потерял должность председателя Верховного Суда.



18 мая его арестовали.



В тот же день Суд отправил под стражу вероятного соучастника по делу Князева адвоката Горецкого. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн.

